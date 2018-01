El Ejecutivo prevé que en elecciones se valorará su gestión más que en las encuestas

El Gobierno responde a la encuesta de Metroscopia que sitúa a Ciudadanos a la cabeza en intención de voto con críticas al partido de Albert Rivera "por tirar la toalla en Cataluña" y no intentar la formación de una mayoría de gobierno. "No creo que los votantes de Ciudadanos estén muy satisfechos con la actitud de su partido que deja todo el campo a los independentistas y no muestra colaboración con los constitucionalistas". Este ha sido el reproche del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en referencia concreta a la negativa inicial de Ciudadanos a prestar un diputado al PP para que pueda formar grupo parlamentario propio en el Parlament de Cataluña. "Entre los soberanistas todo es colaboración", ha recalcado el ministro portavoz, ya que es probable que la CUP pueda tener un préstamo de los partidos nacionalistas para que pueda formar grupo con un quinto diputado. Tanto la CUP como el PP obtuvieron cuatro diputados, lo que les relega al grupo Mixto.

Este ataque del Gobierno a Ciudadanos es la respuesta a su avance en las encuestas pero el Ejecutivo da por supuesto que su acción "dará sus frutos" y se verá " en las elecciones de 2020". Méndez de Vigo ha reconocido que algunas normas del Gobierno "han podido molestar a votantes del PP, como la subida de impuestos". Poco a poco "las cosas van mejorando". El PP se encontró en 2011, ha dicho, "un país destrozado y sin autoestima que ha tenido que hacer frente a la mayor crisis económica de la democracia y al desafío secesionista".

Pero no todo ni mucho menos depende del Gobierno; con sus 134 diputados nada puede hacer sin el apoyo de otros grupos.