Los diputados de Junts per Catalunya en Bruselas: “El 31 de enero Puigdemont será el presidente”

Los miembros de Junts per Catalunya están decididos a investir como presidente a Carles Puigdemont. Los diputados de la lista electoral del expresident se han desplazado este viernes a Bruselas para celebrar su primera reunión de grupo tras las elecciones catalanas. Sin querer concretar si la investidura sería telemática, por poderes o a través de otra fórmula, la jefa de campaña del grupo, Elsa Artadi, ha afirmado rotunda: "Estamos convencidos de que el 31 de enero [fecha tope] Puigdemont será el presidente de todos los catalanes". Artadi y el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, han comparecido en un hotel de Bruselas donde está reunido todo el grupo (salvo los diputados que no pueden salir de España). Pujol ha enfatizado: "Estamos aquí para investir al presidente Puigdemont".

Los representantes de la lista soberanista más votada han evitado comprometerse a respetar un eventual informe de los letrados de la Cámara catalana si rechaza cualquier investidura que no sea presencial. "Informes de letrados hay muchos, pero a quien le toca interpretar el reglamento del Parlamento es al presidente y la mesa o al pleno", ha argumentado Artadi.

De llevar este razonamiento a sus últimas consecuencias, podría darse una situación similar a la de la jornada de aprobación de la llamada ley de transitoriedad, cuando los juristas de la Cámara aseguraron que no era posible, pero la mesa ignoró ese dictamen.