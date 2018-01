Zoido justifica la equiparación salarial para policías y guardias civiles en la crisis catalana y el yihadismo

Zoido (c), durante su visita este jueves al acuartelamiento de la Guardia Civil de Intxaurrondo en San Sebastián.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha entregado a los sindicatos de policía y a las asociaciones de la Guardia Civil un documento en el que justifica la decisión de equiparar sus salarios con los de las policías autonómicas en "los acontecimientos acaecidos a lo largo del último año", en clara referencia al desafío independentista que obligó a desplazar a Cataluña a más de 6.000 agentes durante cerca de tres meses. Para Zoido, estos sucesos "han superpuesto actividades realizadas por distintos cuerpos policiales" -en alusión a los Mossos d'Esquadra y su criticada actuación aquellos días- que"han puesto de manifiesto lo injusto de la existencia de distintas retribuciones por similares trabajos". El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, también incluye como otra de las causas para justificar la medida la amenaza yihadista que ha obligado a mantener durante 30 meses la alerta antiterrorista en el nivel 4 de cinco y el consiguiente "sobre esfuerzo" de los agentes.

El documento -que consta de cinco folios- es el que Interior quiere poner a la firma a los dirigentes de las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de policía en las reuniones que mantendrá con ellas la próxima semana para intentar alcanzar con ellos un acuerdo sobre la equiparación salarial que han reclamado en los últimos meses en diversas movilizaciones. El texto arranca con un punto que denomina "antecedentes" en que recoge estas referencias a la crisis catalana y al yihadismo como argumentos principales sobre por qué se aborda ahora la subida de los sueldos de los agentes, pero también con la afirmación de que "la salida de la crisis permite abordar determinados esfuerzos presupuestarios" en estos momentos

Por todo ello, Interior plantea mejoras más allá del ámbito salarial. Así, en el apartado de "personal" el documento entregado a las asociaciones de la Guardia Civil cita la mejora de retribuciones "para su progresiva equiparación con lo que perciben los agentes de otros cuerpos policiales que operan en España", en referencia a la Ertzaina y los Mossos. También propone la "reorganización" de los complementos que reciben, hacer rotatorios aquellos destinos más penosos por su movilidad y compensar de manera proporcionar según el lugar de destino y la carestía de la vida de los mismos. También plantea incentivar los ascensos y habla de llevar a cabo un "nuevo despliegue de la Guardia Civil en el territorio nacional que se adecúe a las necesidades de la sociedad actual en materia de seguridad y mejore las condiciones en que desarrollan sus actividades diarios los guardias civiles y sus familia", aunque sin más concreción. Por último, apuesta por reducir "al mínimo" el número de agentes dedicados a "labores administrativas".

Respecto al material, Zoido y su equipo consideran "imprescindible invertir las cantidades adecuadas" para adquirir material de seguridad como chalecos antibalas, armas y defensas, pero también mejorar las "capacidades operativas", entre los que cita vehículos terrestres, aéreos y marítimos, comunicaciones y "tabletas". Sobre las instalaciones, admite la necesidad de mejorar los cuarteles de la Guardia Civil existentes tanto como espacio de trabajo de los agentes como en su condición de lugares donde acuden los ciudadanos. Para ello, plantea genéricamente "realizar labores adecuadas de mantenimiento y mejora", pero también poner "un plan de construcción de nuevas allá donde no existieran o donde el estado de las actuales ya impida su recuperación". En este punto, donde Zoido incluye la novedosa propuesta del "uso conjunto" de "equipamiento, medios y procedimientos" entre Guardia Civil y Policía Nacional cuyo fin es "seguir siendo líderes en la protección de nuestros ciudadanos".

La respuesta de las siete asociaciones representativas de la Guardia Civil al documento ha sido un comunicado en el que rechazan de plano el documento y anuncian que no lo suscribirán, entre otros motivos, porque en el mismo no se habla en ningún momento de cantidades y plazos para la equiparación salarial. En este sentido, los representantes de los agentes del Instituto armado recuerdan que la única propuesta que aceptarán será la de conseguir la equiparación en tres años con partidas acumulativas que cifran en 500 millones de euros anuales dedicadas en exclusiva a completar sus retribuciones. Los sindicatos de policía aún no se han pronunciado.