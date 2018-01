El tuit de Juan Cruz que hizo rectificar a Tardà sobre el significado de “Madrid”

El periodista y escritor Juan Cruz y el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà han mantenido en la tarde de este jueves una breve diálogo en Twitter sobre el significado que desde el nacionalismo periférico suele darse a la palabra "Madrid". A diferencia de otros debates en redes sociales en los que los participantes se enrocan en sus posiciones y rechazan hacer la menor concesión a la otra parte, este ha discurrido en términos cordiales: el político ha dado la razón al periodista y ha pedido disculpas.

¿Qué parte de Madrid concretamente, señor Tardá? ¿Vicálvaro, Chamberi, Parla? ¿Vallecas? Cañada Real? — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) 11 de enero de 2018

El mismo día en el que el exconsejero Joaquim Forn, el líder de Ómnium y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez han declarado en el Supremo que se apartan de la vía unilateral del procés, Tardà ha publicado en un tuit en catalán con este mensaje: "En Madrid se capta el interés de que no haya Gobierno independentista porque tenían asumido que no tendríamos mayoría absoluta. Hicieron y están haciendo lo imposible para que no haya [un Gobierno independentista] porque necesitan hacernos descarrilar. Pero no se saldrán con la suya, porque no les daremos una segunda oportunidad con nuevas elecciones". Cruz le ha preguntado al diputado catalán: "¿Qué parte de Madrid concretamente, señor Tardá? ¿Vicálvaro, Chamberí, Parla? ¿Vallecas? ¿Cañada Real?". A lo que el parlamentario ha respondido: "Pido disculpas. Es la manera fácil pero equivocada de referirse al Gobierno español y al aparato de Estado". "Le honra, como siempre, su sentido común, señor Tardá", fue la última respuesta del periodista de EL PAÍS.

El intercambio de tuits, en un tono respetuoso y educado, ha sido seguido por usuarios de esta red social. El primer mensaje de Tardà, por ejemplo, tiene más de 660 retuits y más de 1.700 likes, mientras que la primera respuesta de Juan Cruz acumula al menos 11 respuestas y más de 20 me gustas.

El pasado 17 de noviembre Juan Cruz escribió en EL PAÍS un artículo de opinión titulado A Tardà, por las esposas de Rufián. En el texto, el periodista decía que el diputado de ERC siempre había tenido cerca el ejemplo del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, que aconsejaba usar una tercera mano antes de decir un insulto contra el prójimo, y le pedía que avisase a su compañero de escaño Gabriel Rufián de que sus bromas no ofenden solo a quienes son sus víctimas. La opinión de Cruz llegó después de que Rufián sacase del cajón de su pupitre en el Congreso unas esposas y le dijese a Rajoy que esperaba verlo con "con una de estas".