Llarena cita como testigos en la causa contra el procés a cuatro exconsejeros y al coordinador de la seguridad del 1 de octubre

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este jueves una providencia en la que acuerda nuevas diligencias en la causa contra los líderes independentistas catalanes, entre ellas, la citación como testigo el 1 de febrero del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante la celebración del referéndum del 1 de octubre.

El magistrado acuerda también la citación como testigos de los exconsellers Jordi Jané, Neus Monté, Meritxel Ruiz y Jordi Baiget (que dimitieron en julio), así como la del exdirector general de los Mossos Albert Batlle (cesado antes del verano). Las declaraciones de los tres primeros serán el 30 de enero y los dos últimos comparecerán el 31 de enero.

En la misma providencia, Llarena solicita a la Guardia Civil que investigue tres transferencias bancarias relacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la “Delegación de Catalunya Davant la Unió Europea en Bruselas” en una sucursal del BBVA de Bruselas, cuya documentación ha sido aportada por los servicios jurídicos de dicha entidad. El juez pide que se averigüe la posible relación de estas tres transferencias, que se realizaron entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2017, con lo previsto en la Orden de la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda, de 15 de septiembre de 2017, por la que se acordaba el control de los gastos de la comunidad autónoma de Cataluña. En concreto, Llarena solicita que se identifique el ordenante, el destinatario y el concepto con el que se realizaron, así como el destino actual de los fondos que se transfirieron con estas operaciones. Las dos primeras transferencias a las que alude LLarena son 58.250 euros (con destino a The Hague Centre for Strategic Studies) y 61.450 euros (idéntica destinataria). El centro, un think tank holandés dedicado al estudio de procesos electorales, es el punto en común de los observadores contratados por DiploCat para el referéndum ilegal del 1 de octubre. La tercera transferencia, de 20.000 euros, tiene con destino a la Delegación del Govern en Croacia.

El juez acuerda pedir al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona copia de la agenda incautada en el registro practicado en el domicilio de José María Jové, así como el testimonio del contenido de dos llamadas telefónicas: una mantenida el 7 de agosto de 2017 entre Josep María Jové y Oriol Soler Castanys, y otra entre Carles Viver y Margarita Gil.

En su providencia, Llarena requiere a la Guardia Civil que aporte pruebas para acreditar una serie de declaraciones atribuidas a diferentes exdirigentes de la Generalitat y de Anc y de Ómnium desde Carles Puigdemont, a Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart. Además, pide que se aporten los indicios que haya de que la web del pacto nacional por el referéndum era de gestión compartida entre el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y Òmnium Cultural, tal y como recoge un atestado policial entregado a la Fiscalía Superior de Cataluña.