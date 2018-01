La justicia marroquí vuelve a citar a la activista española Helena Maleno el 31 de enero

Helena Maleno en su casa en Tánger (Marruecos) este 9 de enero. En vídeo, un acto de apoyo a Maleno en la catedral de Tánger. FADEL SENNA (AFP) / VÍDEO: EPV

Helena Maleno, miembro de la organización de defensa de migrantes Caminando Fronteras, compareció este miércoles durante una hora ante el juez del Tribunal de Apelación de Tánger por un caso en el que se le acusa de tráfico de migrantes. Tras declarar durante una hora, el juez volvió a citarla para el próximo 31 de enero. Fuentes próximas a Maleno indicaron que la justicia marroquí seguirá investigando a Maleno hasta que obtenga una confirmación oficial por parte de la Audiencia Nacional de España de que la Fiscalía considera que no hay delito.

Antes de entrar en la sala Maleno indicó a este diario: “Confío plenamente en la justicia marroquí. Hasta ahora, me ha dado tiempo para preparar mi defensa. Lo que no entiendo es por qué la policía española envió a Marruecos un expediente donde se me acusa de tráfico de seres humanos cuando un fiscal en España ya ha dicho que el caso está cerrado. No podemos abrir un precedente donde se persiga a quienes hacen un trabajo humanitario”.

Al salir de la sala, comentó: “He sentido que la justicia marroquí ha garantizado mi derecho de defensa. Había una buena traductora en la sala y un abogado de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (Omdh), que se ha presentado como defensa popular. Me ha dado tiempo para explicar cómo es mi trabajo y explicar las falsas acusaciones del expediente de la policía española que ha provocado esta investigación. Yo he notificado que ese expediente está cerrado, pero el juez no tiene ninguna notificación oficial”.

“El día 31 tengo que volver para presentar más documentación”, añadió Maleno. “Le hemos presentado el documento donde la Audiencia Nacional archiva el caso. Pero el juez necesita un comunicado oficial. Y no sé qué esperan las autoridades españolas para notificar oficialmente el cierre del caso. Me abochorna que la policía de mi país pueda haber enviado este expediente a Marruecos y desde abril no haya notificado que la Audiencia Nacional ya cerró el caso. El fiscal lo cerró diciendo que no hay nada delictivo en mis acciones”.

“Todo lo que estoy sufriendo, el impacto que esto tiene en mi vida personal y profesional”, apuntó Maleno, “es responsabilidad de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF). Yo le he dicho al juez que defender el derecho a la vida no es ningún delito”.

En la catedral de Tánger se celebró este martes un acto de apoyo a Maleno donde acudió una centena de migrantes subsaharianos. Varias organizaciones españolas enviaron también a sus representantes a Tánger para mostrar su apoyo. Entre ellas se encuentra Cáritas, Oxfam y la Fundación de la Abogacía Española. El vicepresidente de esta última organización, Carles McCragh, indicó: “Nuestra fundación está siempre al lado de la ley y ahora está al lado de una persona que ya recibió el premio de Derechos Humanos de la abogacía. Lo que ha hecho Maleno desde Marruecos es brindar un apoyo impagable y necesario a los migrantes. Este es un caso ya archivado por la fiscalía de la Audiencia Nacional en España y lo lógico es que se archive también en Marruecos”.

Maleno ha declarado en numerosas ocasiones que ella suele llamar a Salvamento Marítimo en España cuando recibe información de que peligra la vida de migrantes varados en el Estrecho. Pero aclara que esos mensajes no los hace con el fin de que los migrantes lleguen a España, sino para evitar que fallezcan en el mar.

McCragh insiste en que esas llamadas solo sirven para salvar vidas y no animan a otros subsaharianos a migrar a Europa. “No podemos culpar de la migración del sur al norte a Helena Maleno, no creo que ningún migrante venga a Tánger porque aquí está Maleno”.