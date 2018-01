Estas son las universidades que más talento extranjero atraen (y las que menos)

En una pregunta parlamentaria, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia preguntó al Gobierno qué actuaciones a corto plazo contemplaba el Gobierno realizar dentro de la estrategia para la internacionalización de las Universidades españolas. La respuesta, enviada a finales de diciembre, no hace referencia ninguna a los docentes pese a que el propio Ministerio de Educación admitía en la Estrategia para la internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020 señalaba que una de esas estrategias es atraer a alumnos y profesores extranejeros. "No se ha hecho nada para incrementar el atractivo internacional de los centros educativos y promover programas de movilidad. Ni se ha detallado la partida presupuestaria para llevar a cabo esta Estrategia", lamenta el diputado Heredia, que denuncia que entre las medidas que planteó el ministerio no hay logros concretos en este asunto: "No existe ningún objetivo detallado sobre el porcentaje que se estima alcanzar de docentes extranjeros en un periodo determinado".