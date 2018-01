El caos por la gestión de la nevada cerca al Gobierno en el inicio de año

Patricia Ortega Dolz

La primera nevada importante del año puso de relieve, aparte de la falta de previsión y la descoordinación, la carencia de medios materiales y humanos de la Dirección General de Tráfico. “A palazos podemos sacar 30 coches, pero no 3.000”, dice uno de los guardias implicados en las tareas de rescate de los vehículos atrapados en la AP-6 el día de Reyes, señalado para la operación retorno. Palas, eslingas (cuerdas fuertes) y barras para arrastrar a los vehículos. Esos fueron los medios con los que contaron “un puñado de guardias” que trataban de desatascar esa autovía de peaje. “Podíamos llegar a los de la cola, pero era imposible llegar al meollo”, aseguran. “Iberpistas no informó correctamente de los riesgos de entrar en esa vía, debían haber cortado —como otras veces— el acceso mucho antes, a la altura del kilómetro 100 de la A-6, cuando vieron desde su puesto de control que se atascaban los primeros vehículos, o haber hecho un bypass para desviarles, y no lo hicieron, dejaron que siguieran entrando con unos mensajes en los carteles que no eran disuasorios”, asegura un guardia de tráfico que trabaja en la zona. “Si a eso, a la nevada y a la operación retorno, le sumas que cada vez hay más guardias de tráfico en oficina (cobrando seguras productividades) y menos en las carreteras, el caos está asegurado”, describe.