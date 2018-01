La hermana de la turista española desaparecida en Perú: “Hace ya seis días y nadie la está buscando”

Tamara Salazar Ayala suena angustiada al otro lado del teléfono. "Mi hermana desapareció hace seis días cerca de Cuzco, en Perú, y nadie la está buscando", dice. Nathaly, de 28 años y residente en Valencia, fue vista por última vez en Cuzco, tras salir temprano de un hostal para visitar Moray, unas ruinas cercanas. Cogió un pequeño bolso con su pasaporte, algo de dinero y dejó el equipaje en la habitación. Su teléfono no da señal. Nathaly, que iba vestida el 2 de enero con leggins negros, chaqueta rosa y calzado de montaña, llevaba dos meses y medio cumpliendo su sueño de recorrer Latinoamérica.

El cónsul de España en Perú llamó este domingo a Tamara. "Me dijo que la policía peruana quiere seguir esperando, porque los turistas a veces hacen excursiones largas y hay lugares con poca cobertura. Pero se dejó todo en el hotel, no iba equipada para pasar varios días en la montaña. Deberían hacer por buscarla, ir al sitio que iba a visitar. Necesitamos que el Gobierno español intervenga", reclama la hermana de la desaparecida desde Barcelona, donde vive y trabaja.

Tamara y Nathaly son de origen ecuatoriano, pero llegaron a España con sus padres siendo niñas, con 11 y 12 años respectivamente. Ambas tienen nacionalidad española y su hogar familiar está en Valencia.

"Nathaly siempre había querido recorrer Latinoamérica con una mochila, como hacen muchos europeos, y conocer sus raíces", dice Tamara. La joven titulada en Actividad Física y del Deporte visitó primero Quito, donde nació y sigue teniendo familia. Después pasó por Guayaquil, Piura y otras ciudades antes de desaparecer en Cuzco. Desde Perú tenía pensado cruzar a Bolivia, y de allí continuar por Chile y Argentina.

A pesar de las dimensiones del viaje, Nathaly no es rica. Su padre maneja una grúa y su madre es limpiadora. Viven en el barrio de Patraix. Antes de partir de viaje, la joven trabajaba en un puesto de productos de alimentación latinos propiedad de una amiga suya en el Mercado Central de Valencia.

Nathaly ha financiado su periplo con ahorros y ofreciéndose a trabajar en los hostales donde se iba hospedando, como había visto hacer a otras mochileras. "En el de Cuzco ya tenía apalabrado ayudar", cuenta su hermana.

Fue Tamara quien dio la voz de alarma al ver que el teléfono de Nathaly daba apagado y no respondía a sus mensajes. "Llamé al hostal a preguntar. Al cabo de unas horas me llamaron para decirme que no sabían nada de ella desde el 2 de enero y que sus cosas seguían en la habitación compartida donde dormía".

Las últimas imágenes en las que se ve a Nathaly fueron grabadas por varias cámaras de seguridad del hostal y de calles cercanas, hacia las 7 de la mañana. En uno de los videos se la ve cambiando dinero en el bar del hotel. En otro aparece preguntando al guarda del establecimiento cómo llegar a las ruinas arqueológicas, situadas a una hora y media en autobús de Cuzco. En los siguientes videos se la ve caminando por la calle con su chaqueta rosa.

"Es prudente, lo sé porque la conozco y porque me lo han dicho otras viajeras con las que ha coincidido en estas semanas", dice Tamara. "Necesitamos que alguien se mueva y haga algo. Desapareció hace seis días y nadie tiene ni una pista".