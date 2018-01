El PSOE, dispuesto a apoyar a Ciudadanos para presidir el Parlament y la Generalitat

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, encabeza la reunión de la Ejecutiva Federal en Ferraz. SANTI BURGOS / VÍDEO: QUALITY

El PSOE está dispuesto a apoyar a Ciudadanos para que presida el Parlament de Cataluña así como la Generalitat. Pero la dirección socialista recuerda que sus votos son insuficientes —y el bloque constitucionalista no suma salvo una alteración de la mayoría independentista— y pide a Inés Arrimadas, quien en una entrevista en EL PAÍS afirma este lunes que no renuncia a formar Gobierno, que busque sus apoyos y deje de atacar a sus potenciales aliados, en particular al PSC. Sin retirar la vista de Cataluña, los socialistas comienzan el año apostando por una agenda social que permita salir a la política española del bucle catalán. Su primera iniciativa, presentada hoy en rueda de prensa, es una propuesta para la sostenibilidad del sistema público de pensiones a partir de ingresos extraordinarios vía Presupuestos Generales y de una nueva "cesta de impuestos" dedicados a financiarlas que no recaerían en las clases medias.

"El PSC está dispuesto a dar apoyo a la presidencia del Parlament al grupo mayoritario. Esto mismo es aplicable para la presidencia de la Generalitat. Pero el apoyo del PSC no es suficiente", ha razonado el portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente, en comparecencia tras la primera reunión de la dirección socialista. La posibilidad de que Ciudadanos pudiera lograr alguno de estos dos propósitos se presenta muy complicada: requeriría el apoyo de los independentistas o que estos perdieran la mayoría absoluta porque los ocho electos en prisión o fugados de la justicia no pudieran ejercer su derecho al voto, así como el respaldo de los comunes. No obstante, el PSOE cree que Arrimadas no está en tratar de formar Gobierno, sino en "desgastar al PSC por si hay una nueva convocatoria electoral", y de ahí sus ataques al partido que lidera Miquel Iceta. El PSOE y el PSC descartaron durante la pasada campaña apoyar una investidura de Arrimadas.

La dirección de Pedro Sánchez considera "absolutamente estrambótica" la posibilidad que Puigdemont sea investido president de forma telemática, pero también duda de que el candidato de Junts Pel Cataluña vaya a regresar a España. "¿Puigdemont se fue siendo president, por qué va a volver para ser president? No entiendo a qué juegan, creo que no van en serio con su país", ha lamentado Puente.

El PSOE arranca el año, no obstante, con el propósito y el reto de situar en la agenda temas sociales y económicos para poder presentar un proyecto alternativo al PP. Así se lo ha pedido Pedro Sánchez a los miembros de la dirección en la primera ejecutiva de 2018, tras la cual el partido ha presentado una propuesta sobre pensiones, con una iniciativa para asegurar su financiación con ingresos extraordinarios de los Presupuestos generales y la creación de nuevos impuestos finalistas.

A través de estos nuevos tributos, ha explicado la secretaria de Seguridad Social, Magdalena Valerio, estima Ferraz que podría lograr 2.700 millones de euros adicionales todos los años para financiar las pensiones. El PSOE no detalla aún de qué nuevos impuestos se trataría y a qué colectivos afectarían, aunque sí descartan que estos recaigan en la clase media y trabajadora. Los socialistas reclaman revalorizar las pensiones con el IPC y suprimir el llamado factor de sostenibilidad.

A las pensiones va a dedicar la dirección socialista prioritariamente el mes de enero, que centrarán una gira de asambleas abiertas que el partido pone en marcha para conectar con la calle y que comienza Pedro Sánchez este jueves en Granada. El secretario general protagonizará el segundo de estos encuentros en los que interactuará con los asistentes el próximo sábado en Madrid.