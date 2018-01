El gol que el directivo del Athletic Juan Elejalde siempre quiso meter

"La mayor alegría del día ha sido repartir el primer premio entre vecinos del barrio, de los que van a la ventanilla", afirma Juan Elejalde, uno de los dueños el propietario de la Administración de Lotería número 19 situada en la Avenida Lehendakari Agirre en Deusto. Este populoso barrio bilbaíno mira al Museo Guggenheim y al Palacio Euskaduna de Congresos, en el otro margen de la Ria. Y Deusto tiene mucho que ver con Elejalde que gestiona un negocio familiar de lotería desde hace tres generaciones. Este exdirectivo del Athletic, del Bilbao Basket y brevemente del Racing de Santander, conversador y tertuliano impulsivo, tiene muy pocas dudas sobre lo que está bien y lo que está mal. Su padre, también tiene una mano en el corazón de Deusto y tuvo los dos pies cuando jugaba en la S. D. Deusto y le marcaba penaltis lanzados con suavidad al portero del Athletic, Lezama, el de las manos grandes. Por el mostrador del local pasan muchos clientes del barrio que son quienes han sido agraciados con los 90 millones de euros del primer premio del Niño.

Elejalde ha tardado en ser consciente de su buena suerte. En el momento en el que el bombo de la lotería daba el 05685, el exdirectivo celebraba el día de Reyes con sus familiares. "He visto muchas llamadas, pero al principio he pensado que eran felicitaciones de Navidad. Cuando he hablado con Loterías y Apuestas del Estado me he dado cuenta de que era algo serio", comenta. Elejalde afirma entre risas que quizás posea un boleto premiado. "Cogí el décimo más feo que vi en mi administración y sé que acababa en cinco, pero aún no me ha dado tiempo de comprobarlo", apunta.

El bilbaíno, fue directivo del Athetic con dos presidentes diferentes, colaboradores primero y rivales electorales después: José María Arrate y José Julián Lertxundi. El baloncesto le ocupó después en una operación dificultosa de salvamento tras la salida del principal accionista, Gorka Arrinda, en un barullo institucional. Más adelante, apareció al frente del Racing cuando un grupo se hizo con el club cántabro, pero la experiencia fue breve.

Hay mucho Deusto en Elejalde, porque estudió Derecho y Economía en la afamada Universidad de los jesuitas y pronto comenzó a trabajar como funcionario en la Diputación Foral de Bizkaia en el área de Servicios Sociales. Jubilado recientemente (tiene 65 años), el último servicio social, el más potente, se lo ha facilitado la lotería al elegir su negocio para repartir íntegramente el premio en Bilbao, reviviendo los años gloriosos de la capital vizcaína en el sorteo del Niño, más generoso que el de Navidad. Elejalde señala que el número del premio lo lleva vendiendo su administración varios años, y que el más afortunado de sus clientes este 2018 es el dueño del Bar Ziortza, en el que se han vendido 130 décimos premiados.

A unos tres kilómetros de distancia, en el restaurante la Fontana Trattoria, la suerte también les ha sonreído, en concreto, a su cocinera. "Esta mañana estaba temblando de los nervios. Me ha dicho: 'no me acerquéis ningún cuchillo'", ha declarado entre risas Mari Jose, de 42 años, y dueña del local. Mari Jose ha afirmado que la empleada, —que lleva unos tres años trabajando con ellos— había adquirido un décimo hace días en el barrio, el mismo en el que está ubicada la administración de Elejalde. "Al principio no nos lo hemos creído. Hemos tenido que esperar un rato hasta que hemos confirmado que el 05685 era el Gordo". Y ha añadido: "Ni a mí ni a los demás nos ha tocado nada, pero me alegro mucho por ella".

Y lo que empezó en Deusto ha acabado en Deusto, en un reparto de alegría colectiva, en un gol infinito. El gol que Juan Elejalde siempre quiso meter.