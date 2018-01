05685: primer premio del sorteo de la Lotería del Niño

Juan Elejalde (segundo por la izquierda) y dueño de la Administración 19 de Bilbao. EFE | FERNANDO DOMINGO-ALDAMA VÍDEO: QUALITY

Una lluvia de millones bajo un continuo aguacero ha inundado de alegría los barrios de Deusto y Arangoiti, en Bilbao, donde el número 05685, agraciado con el Gordo del sorteo de El Niño ha repartido este sábado la friolera de 100 millones de euros. “Ahora no me preguntes lo que voy a hacer con el dinero, porque no me lo creo; aún no me lo creo”, repetía Mariano Martínez, oriundo de Carrión de los Condes (Palencia) y residente en Deusto desde hace más de 50 años, poseedor de un décimo que ahora le reportará 200.000 euros. Se ha acercado acompañado de su esposa a la Administración de Lotería que ha vendido íntegramente las 50 series (500 billetes) del 05685. “No podemos pedir más. Todo el dinero está en manos de los vecinos, la mayoría clientes habituales. Ayer mismo por la tarde vendimos los cinco últimos décimos a un bar que nos compra siempre. Nos ha pagado esta mañana”, ha comentado Guillermo Moles, gestor del despacho de lotería más afortunado de España en el Sorteo de Reyes.

Las celebraciones a las puertas la puerta de la administración situada en el número 19 de la avenida Lehendakari Aguire han comenzado cuando aún estaban las persianas echadas. El encargado del negocio, Guillermo Moles, venía de camino desde su casal, en el pequeño municipio cántabro de Treto (distante 75 kilómetros de Bilbao). Entre los reunidos se encontraba Juan Elejalde, el propietario del despacho de lotería y exdirectivo del Athletic: “Ayer, cuando nos íbamos a la cama después de poner los regalos le dije a mi mujer que nos iba a tocar el Gordo. 'Estás loco, me dijo'. ¡Que nos va a tocar el Gordo, estoy seguro!, le repetí”. Fue algo premonitorio, pero dio en el clavo. Esta mañana ha recibido una llamada de la Dirección Nacional de Loterías y entonces ha descubierto que el 05685 había bañado de millones uno de los barrios más populosos de Bilbao.

“Yo estaba en la ducha. Cuando mi compañera Mónica me ha dicho que habíamos vendido el Gordo he pensado que me estaba tomando el pelo. Pero yo soy muy cafre con los números, me los sé todos de memoria. Y al oír que era el 05685, hemos salido pitando para Bilbao. Tenía, sin exagerar, más de 150 llamadas perdidas en el teléfono”, asegura el encargado.

Moles levantaba las persianas del despacho de lotería para abrir botellas de champán y atender a los periodistas, también para abrazarse con algún premiado. En cambio, las persianas del bar Ziortza han permanecido este sábado echadas. La alegría, el jolgorio, estaban a las puertas de esta taberna de Arangoiti, el otro punto donde se ha concentrado la suerte, un barrio donde vive gente “humilde y trabajadora”, dice exultante el dueño del bar, Tomás Sarasola, conocido por todos como Tomy. El Ziortza expidió 133 décimos, casi 27 millones de euros en premios: “Me alegro de que haya tocado a gente obrera, clientes de todos los días de un bar de barrio. Hay de todo, pero mayoritariamente somos obreros y a nadie le amarga un dulce”, comenta Tomy.

Inés Guerrero es una de las poseedoras de un décimo. “Con 200.000 euros podré arreglar algunos asuntillos con el piso y ayudaré a mi familia, a unos sobrinos en paro”, comenta esta jubilada, que también tiene pensado, dice a bote pronto, “hacer un viaje lejos, muy lejos”. Alberto, mezclado entre los festejantes del Ziortza, ha comentado que él comenzó a comprar semanalmente el 05685 del Ziortza cuando falleció su padre para dar continuidad a su costumbre: "Mi padre falleció y jugaba siempre ese numero, es una ilusión tremenda".

Mariano Martínez, a quien su esposa sujeta del brazo, dice que los 200.000 euros que le han tocado los entregará a sus hijos: “No estamos ahora para mucho”. “Que lo disfruten ellos; mi mujer está un poco malita, tiene la cabeza...”, dice este hombre de 80 años. “Ella solo quiere que la mujer que le cuida siga haciéndolo. Con este premio, le daremos una propina, ¿verdad?”, añade.

El 05685 vendido íntegramente en Deusto, de donde es el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha ido a parar a “conocidos del barrio, clientes fijos, la mayoría compradores de un décimo, por lo que está repartidísimo”, explica sonriente Moles, gerente del despacho desde hace nueve años. El dueño del Ziortza llevaba 19 años comprando ese número: “La alegría es infinita. No solo porque nos ha tocado, sino por la satisfacción que están viviendo ahora un montón de amigos, todos conocidos de Arangoiti”, un barrio en cuesta situado en una ladera de los montes que rodea Bilbao.

“Esto es impresionante, porque no se puede pedir más. Toca el Gordo, está muy repartido y además se lo llevan vecinos y conocidos”, comenta Moles. A su lado, un señor saca un boleto con el 05685 y comprueba que coincide con el cartel que han colocado en la administración: “¿Lo estoy viendo bien? ¿Es el mismo número no?”, reacciona entre sorprendido y feliz esta persona que no quiere hacer declaraciones. Guarda el décimo en la cartera y sigue su curso por la calle Lehendakari Aguirre.

Pese a las persianas bajadas del Ziortza, los afortunados vecinos de esta zona de Arangoiti, en la ladera de uno de los montes que rodea Bilbao, se han concentrado en los soportales para celebrar su suerte, aunque el champán lo han tenido que comprar en el bar de al lado, que sí estaba abierto y cuya dueña también jugaba un décimo del 05.685, además de la caja "extra" que ha hecho esta mañana gracias al Gordo.

En cuanto al destino del premio recibido, además de recordar la parte (20 por ciento) que corresponde "a Montoro" -más bien a la Hacienda Foral de Bizkaia, que es la competente en materia fiscal- la mayoría menciona el típico de "quitarse la hipoteca".

Por su parte, Juan Elejalde, uno de los tres hermanos dueños de la Administración que ha vendido el premio, ha destacado que el Gordo está "muy repartido" por Deusto, Arangoiti y también otras zonas de Bilbao, porque la administración está en un lugar de paso, la avenida Lehendakari Agirre.

Elejalde ha señalado que es la primera vez que esta oficina vende un Gordo, aunque ha recordado que cuando su madre tenía la Administración "en la plaza del cine Urrutia, al lado de Autonomía", (en el otro lado de Bilbao) vendió el Gordo de Navidad. "Fue hace mil años, yo era pequeño, en 1963, 64 o 65, y también fue un número bajo que acababa en 5", como el 05685. Hace tres años, recuerda Moles sellaron un boleto de La Primitiva con seis aciertos, premiado con 1,8 millones: “Aquello se lo llevó una sola persona. Este sábado se habrán beneficiado unas 500 familias. No hay comparación”.