“No se entiende que un militar gane menos que un guardia civil”

"La Administración no quiere contar lo que paga"

M.G:

La primera sorpresa que se llevó Víctor Torre de Silva al abordar el estudio de las retribuciones militares fue la falta de información. “Las retribuciones son una materia bastante opaca en las Administraciones públicas, cuando debería ser la más transparente, ya que hablamos de fondos públicos y no pedimos la retribución de una persona concreta sino las retribuciones medias”.

“Hay una falta absoluta de estudios, análisis y estadísticas. Además de buscar la información publicada, prácticamente ninguna, pedimos expresamente informes a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y no obtuvimos ninguna respuesta. La ley de transparencia obliga a entregar los documentos que la Administración tiene pero, si uno quiere una mínima agregación, te dicen que eso no existe y que no hay obligación de hacerlo para ti”.

¿La Administración no sabe lo que paga? “Lo sabe, pero no lo quiere contar”.