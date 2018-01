La tensión política salpica las cabalgatas de reyes

Lazos amarillos en protesta por los políticos presos en Cataluña, amenazas a una drag queen en la cabalgata de Vallecas (Madrid) o en redes sociales por parte de ultras en Valencia por la celebración de una cabalgata de Magas de enero. La realidad política se filtra también en la celebración previa al día de Reyes, aunque la tónica general ha estado marcada por la lluvia y la normalidad.

Madrid

La falsa polémica de las cabalgatas madrileñas surgió en el distrito de Puente de Vallecas cuando se filtró erróneamente que en una carroza iba a desfilar una drag queen. Los partidos de la oposición, en especial el PP y Ciudadanos, protestaron por este hecho que, en su opinión, rompía con la tradición. Desde el primer momento, los afectados dejaron claro que no iban a salir disfrazados así y que su intención, como ha quedado demostrado hoy, era ir con un disfraz de animal. Eso no impidió que recibieran amenazas en las redes sociales y que hasta un colectivo minoritario pidiera que no la dejaran desfilar. Los jueces lo rechazaron.

Mientras, la cabalgata principal del Ayuntamiento de Madrid se ha caracterizado este año por la lluvia y la fuerte presencia policial (un millar de agentes) para evitar posibles altercados o atentados terroristas. Se ha prohibido la circulación de furgonetas y vehículos privados, además de colocar maceteros y bolardos en todo el recorrido. Además, habrá vigilancia aérea a través de un helicóptero de la Policía Nacional.

Cataluña

Las entidades independentistas ANC y Òmnium habían pedido estos días a los asistentes de las cabalgatas de reyes en Vic y Manresa que llevasen ropa amarilla. En el caso de la capital de Osona, varios voluntarios han repartido y vendido estos días hasta 2.000 faroles con lazos amarillos, en protesta por los políticos presos por el proceso soberanista. Los ingresos irán destinados a la llamada “caja de solidaridad” que ha servido para pagar multas y fianzas a condenados por el procés.

En Manresa, aprovechando que TV3 retransmitía el desfile de los Reyes Magos en directo, las organizaciones lanzaron una campaña en las redes sociales donde proponían “recibir de amarillo” a Sus Majestades. Durante la cabalgata se ha podido ver alguna familia con algún lazo amarillo anudado al cuello a modo de bufanda.

Valencia

La Cabalgata de Reyes Magos de Valencia ha estado compuesta por 40 carrozas y dedicada a la alimentación sostenible, repartiendo entre los más pequeños unos 10.000 kilos de caramelos sin gluten y cientos de kilos de mandarinas. La nota polémica la ponen una serie de tuits de grupos de extrema derecha que se citan al inicio de la Cabalgata de las Magas de enero, que se celebrará el domingo 7. Este desfile es un intento de recuperar el espíritu de la Fiesta de la Infancia que se celebró en 1937 durante la Segunda República. Compromís ha exigido este viernes explicaciones al Gobierno tras “la amenaza” de estos grupos de reventar la cabalgata de las Magas.

País Vasco

Sus Majestades de Oriente han visitado las tres capitales vascas en diferentes medios de transporte. En San Sebastián lo han hecho bajando el río Urumea y bajo la lluvia. Gaspar, Melchor y Baltasar realizarán por la tarde la tradicional cabalgata y recogerán las cartas de los menores con sus peticiones de regalos. Los Reyes Magos eligen el tren para llegar la mañana de este viernes a Vitoria y por la tarde repartirán caramelos de comercio justo durante la cabalgata. En Bilbao, les han acompañado varios personajes de los cuentos, incluida la mágica niñera Mary Poppins, la principal novedad de la comitiva real de este año.

Granada

La ciudad nazarí ha apostado este año por dar una “mayor visibilidad” a la mujer en su desfile de Reyes. Aunque es tradición que Sus Majestades de Oriente vayan precedidos por tres Reinas Magas, el Consistorio que dirige el socialista Francisco Cuenca ha optado porque sean rostros conocidos. Así, en el desfile participan las artistas Marina Heredia, Mariola Cantarero y Diana Navarro. “Las emisarias de Sus Majestades encarnan a la perfección algunos de los valores de Granada, muy vinculados al mundo de la cultura y de esfuerzo personal”, ha defendido Cuenca.

Málaga

En la Cabalgata de la capital malagueña se ha mirado al cielo, por la lluvia y vientos fuertes que han caído la tarde de este viernes que, no obstante, no han impedido la celebración. También hacia la carroza del rey Baltasar, que por primera vez será representado por un hombre negro. Brahima Traore, natural de Costa de Marfil y asentado en la provincia malagueña desde 2002, se pone en la piel de Su Majestad por cortesía del grupo municipal Málaga Ahora (marca local de Podemos), a quien este año correspondía encarnar a Baltasar. Se rompe por primera vez la tradición de que sea un concejal del Ayuntamiento quien se transforme en el rey durante el mágico desfile.

Palma

En Palma la cabalgata está inspirada en las flores y los pequeños animales que las rodean en la naturaleza. Carrozas con enormes orquídeas, flores de loto y rosas se encargan de que los Reyes Magos desfilen acompañados de 13 carrozas y 16 comparsas de circo y teatro que lanzarán 5.224 kilos de caramelos. El recorrido arrancará con la llegada de los magos de Oriente a bordo de un barco de época al Muelle Viejo sobre las seis de la tarde para recorrer las principales arterias de la parte vieja de la ciudad y saludar a los niños desde el balcón del Casal Solleric sobre las ocho y media de la tarde.

Con informaciones de Pablo León, Guillém Andrés, Cristina Vázquez, Mikel Ormazábal, Esperanza Codina, Antonio J. Mora y Lucía Bohórquez .