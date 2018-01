Una borrasca dejará una copiosa nevada el fin de semana en buena parte del país

Los Reyes Magos traen entre sus regalos de última hora una señora nevada para este fin de semana en cotas bajas y con espesores importantes de buena parte del país, incluido Madrid. La causa, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es un nuevo frente atlántico "muy activo", que se está adentrando ya este viernes por el oeste y que esta tarde estará ya centrado en la Península, al que sigue una masa de aire "acusadamente fría". Además de las nevadas, la borrasca, que barrerá la Península de noroeste a sureste sin alcanzar al tercio oriental y que de momento no es suficientemente profunda como para ser bautizada, lleva aparejada una notable caída de las temperaturas, intensas lluvias y heladas generalizadas.

El sábado y el domingo, la zona de bajas presiones afectará "a toda la Península, Baleares e incluso se notará hasta en Canarias", explica una de las portavoces de la Aemet, Delia Gutiérrez. "Las precipitaciones van a seguir produciéndose y van a ser de nieve en muchas zonas y en algunos puntos copiosas y de intensidad", continúa, por lo que pide a la población que esté atenta a las actualizaciones del aviso especial por nevadas lanzado por la Aemet, que alerta de "un riesgo muy alto" de "importantes nevadas en la mitad norte peninsular".

Dónde lloverá (y dónde no) para las cabalgatas Los Reyes Magos, a su llegada a Vitoria horas antes de la cabalgata. EFE Decenas de municipios adelantaron al jueves el paso de la comitiva real, pero las cabalgatas que se mantienen para esta tarde están en vilo y pendientes del cielo. Los Reyes "pueden estar tranquilos en Galicia, Asturias, el tercio más oriental del país, Canarias y Baleares", avanza la portavoz de la Aemet. Por el contrario, "se espera lluvia en la zona occidental peninsular" a las horas del paso de las cabalgatas. Según detalla Gutiérrez, "habrá precipitaciones hasta las 12.00/13.00 en Galicia y Asturias y las zonas más cercanas a Portugal". Desde las 13.00 a las 19.00, llueve "prácticamente en toda la mitad occidental" y de 19.00 a 00.00, el frente avanza "dejando libre la franja más próxima al Mediterráneo, de Cataluña a Almería, con la mitad de Granada con lluvia y la otra mitad no". Estas lluvias "pueden ser de nueve en muchos puntos de la mitad norte".

Según la última actualización de este aviso especial, el sábado, la borrasca dejará "precipitaciones abundantes y generalizadas sobre la Península", salvo "el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía", donde serán poco probables. Se espera que sean "especialmente intensas" en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental, Alto Ebro y norte del sistema Ibérico y, a partir de la tarde, en el este de Cataluña. El domingo las lluvias se producirán, con mayor probabilidad, en la mitad norte y en una amplia zona del centro peninsular y Baleares. Las "más intensas" se prevén, hasta el mediodía, en al área cantábrica, norte del Sistema Ibérico, sur de Castilla y León y Cataluña.

Las temperaturas continuarán durante el sábado y domingo el "acusado descenso" iniciado ya este viernes y serán "muy bajas" para esta época del año. "Hoy caen ya las máximas entre dos y tres grados de manera general, una caída que será de hasta cinco y seis grados en las zonas montañosas del centro y sur peninsular", cuenta la portavoz. Mañana, "el descenso de las mínimas se va a notar sobre todo en el centro y este y el las máximas es muy generalizado, pero las bajadas más importantes, incluso entre seis, ocho y es posible que algún grado más en el tercio norte y en el suroeste peninsular". El domingo "aún pueden bajar aún más en algunas zonas aunque empiezan a recuperarse en el tercio más al norte", avanza Gutiérrez.

Este desplome de las temperaturas hará que la cota de nieve sea también "muy baja". Según la Aemet, estará en el entorno de los 400-700 metros en la mitad norte y entre los 700 y 1.000 en el sur. "Las cotas más altas se encontrarán en Cataluña, donde bajarán hasta los 1.000 metros", subraya la Aemet. Nevará con espesores de cinco a 10 centímetros en amplias zonas de la mitad norte, superiores a 20 en zonas próximas a la Cordillera Cantábrica, alto Ebro, Pirineos y entorno de los sistemas Central e Ibérico, y de más de 40 en zonas altas de dichos sistemas montañosos. En áreas del centro peninsular y del este de Andalucía, es probable que se acumulen de tres a ocho centímetros.

Estas cotas hacen muy probable que nieve en muchas capitales de provincia, sobre todo las de la meseta norte. "Hay una probabilidad importante de nieve en Madrid capital, sobre todo el domingo", indica Gutiérrez. "La probabilidad es del 60 al 70% en la capital y de ahí para arriba en el resto de la comunidad, con un 80% en el sur y un 90 a 100% en la sierra", añade.

Este mismo viernes ya hay avisos amarillo (el primer nivel de una escala de tres) por nieve en 12 provincias —Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Lugo, Ourense, La Rioja y Asturias—. Además, hay avisos amarillos por lluvias —en A Coruña, Lugo y Pontevedra—, viento —en Cádiz— o fenómenos costeros —en Almería, Granada, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Asturias—. La cota de nieve, según indica Gutiérrez, estará "al final del día en 700 metros en el noroeste peninsular". En el centro, la cota subirá a los 1.100 y en el resto, a 1.600.

Por el momento, el sábado, los avisos por nieve se extienden a 27 las provincias y son de mayor intensidad, con un aviso rojo (riesgo extremo, el máximo nivel de alerta, que se emite ante fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto) en La Rioja. Los avisos ascienden a naranja (segundo nivel de alerta y que supone un riesgo importante por fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales) en las comunidades de Cantabria, Navarra, La Rioja y País Vasco y en las provincias de Granada, Huesca, Zaragoza, Ávila, Burgos, Segovia y Soria. El aviso será el menor, amarillo, en Jaén, Teruel, Albacete, Cuenca, Guadalajara, León, Palencia, Valladolid, Lleida, Madrid y Castellón.

El domingo, se reducen a 16 las provincias en alerta, que es naranja en Cantabria, La Rioja, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria; y amarilla en Huesca, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid.

A partir del lunes, Meteorología espera una "cierta mejoría", pero "transitoria", de las condiciones meteorológicas. No obstante, "es probable que continúe nevando, aunque con menor intensidad, en las proximidades de Pirineos y de los sistemas Central e Ibérico", advierte el aviso de la Aemet. "Las temperaturas máximas empezarán a recuperarse y la posibilidad de precipitaciones quedará limitada a la zona del Cantábrico y a Baleares", indica la portavoz, que añade que la subida de las temperaturas "seguirá el martes y el miércoles". Pero el martes "entrará otro frente atlántico y de lluvias", que no tendrá un carácter frío como el del fin de semana. Este frente, que continuará el miércoles, afectará "a toda la fachada atlántica" y no parece que vaya a llegar al Mediterráneo. A partir del jueves, parece que "queda abierto el paso a sucesivos frentes".