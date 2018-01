La Policía Nacional investiga la muerte de un menor marroquí en un centro de acogida de Melilla

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte de un menor extranjero no acompañado que ha sido hallado muerto este jueves en el Centro Asistencial de Melilla. Soufian, de 17 años, estaba allí desde diciembre, después de que le amputaran un pie tras caerse de los bajos de un camión mientras intentaba llegar a la península. La investigación aún permanece abierta mientras se esperan los resultados de la autopsia y la Policía Nacional no ha dado más información sobre la muerte de Soufian.

El joven marroquí fue encontrado sin vida en su cama este jueves sobre las 13.00, según ha informado un portavoz de la policía local de Melilla. A las 8.30, personal del centro le había llevado el desayuno y el menor “se había movido y estaba consciente”. El portavoz ha precisado que "en la habitación no había pruebas evidentes de suicidio".

Soufian llegó a la ciudad autónoma desde Marruecos en noviembre. Para intentar colarse en un barco que lo llevara a la península, el joven marroquí se ocultó en los bajos de un camión; su pierna quedó atrapada en los ejes del vehículo y los médicos tuvieron que amputarle el pie. Desde entonces, se encontraba en el Centro Asistencial Gota de Agua, en la ciudad autónoma, con régimen abierto y estaba esperando una prótesis para su pierna, según ha informado la policía local.

Soufian tenía 17 años y hoy ha sido hallado muerto en un centro de menores de Melilla. Su único deseo era empezar una vida en España

"Los centros en Melilla están saturados y así la atención a los menores no puede ser personalizada", ha señalado la portavoz de la ONG Save the Children. La organización ha insistido en que es necesario reubicar a los menores acogidos en Melilla, Ceuta y Andalucía. En 2016, estaban protegidos por las diferentes autonomías 3.997 de menores no acompañados, de los cuales 1.072 se encontraban en Andalucía, 999 en Melilla y 246 en Ceuta —más del 50% del total—, según datos de la Fiscalía General del Estado recogidos por Save the Children.

El Defensor del Pueblo también ha abierto de oficio una investigación sobre el fallecimiento de Soufian, según ha avanzado eldiario.es. La investigación se suma a una queja iniciada por la institución sobre la muerte repentina de otro menor tutelado que estaba acogido en el centro de internamiento de menores de Baluarte.