El PP acusa a Ciudadanos de “frivolizar” al condicionar su apoyo a los Presupuestos a la dimisión de su senadora imputada

El PP considera que Ciudadanos "frivoliza con los intereses de los españoles" al vincular su apoyo a los Presupuestos de 2018 a que la formación de Mariano Rajoy expulse o logre la dimisión de Pilar Barreiro, senadora a la que se investiga por cinco presuntos delitos supuestamente relacionados con el caso Púnica. Los dos partidos se comprometieron en el acuerdo de investidura que les une a expulsar a los imputados por corrupción. No obstante, Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, ha acusado este jueves a Ciudadanos de emplear "la ley del embudo", al considerar que no aplica con la misma firmeza ese criterio cuando se refiere al PSOE; ha criticado que la formación de Albert Rivera "juegue cada día" con la formalización del preacuerdo para apoyar las cuentas públicas; y ha recordado las salvedades planteadas por el Tribunal de Cuentas a sus finanzas de 2016.

"Les pido que no apliquen la ley del embudo porque en Granada han sido ellos los que han colocado a un alcalde imputado y no le han pedido que dimita; porque en Andalucía no han dicho nada y se han callado cuando la Junta de Andalucía se ha retirado como acusación particular del caso de corrupción más grave de este país, el caso ERE; y porque también en Andalucía se han creado comisiones de investigación en las que Ciudadanos ha servido de tapadera y de coartada para el PSOE", ha dicho Hernando, integrante de la dirección nacional del PP. "Lecciones ninguna", ha añadido. Y ha rematado: "Ahora piden que dimita una senadora y esto ya me parece una frivolización de los intereses de todos los españoles".

Los 137 escaños del PP no son suficientes por sí solos para aprobar las cuentas públicas ni ninguna ley orgánica en el Congreso. Así, la formación de Rajoy tuvo que llegar a acuerdos con Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1) para lograr los 176 apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos de 2017. Los negociadores del Ejecutivo aspiran a repetir ahora esa suma, y ya habían alcanzado un principio de acuerdo con los de Ciudadanos. Sin embargo, el pacto está lejos de concretarse. Primero, porque el PNV no quiere siquiera abrir conversaciones mientras el artículo 155 siga vigente en Cataluña. Y segundo, porque ahora Rivera exige la dimisión de Barreiro.

Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, declarará ante el Tribunal Supremo el próximo 15 de enero. Se la investiga por cinco presuntos delitos supuestamente relacionados con el caso Púnica: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

El PP no defiende taxativamente su continuidad. Con las negociaciones para aprobar las cuentas públicas paralizadas hasta que se forme Gobierno en Cataluña, la formación que sostiene al Ejecutivo nacional sabe que aún tiene tiempo para esperar a que la declaración de la senadora depare novedades judiciales.

Sin embargo, el PP ha perdido hasta ahora todos los pulsos que le ha echado a Ciudadanos en cuanto a la aplicación de la cláusula del pacto de investidura que obliga a expulsar a los imputados por corrupción. Más de una decena de cargos del PP han dimitido para facilitar los acuerdos de Ciudadanos. Y, tras meses de tensiones, Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, tuvo que acabar haciéndolo tras ser imputado en el caso Auditorio.