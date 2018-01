Los testigos apoyan la denuncia de la menor contra los tres jugadores de la Arandina

El abogado de la menor, Fernando García Puertas, a las puertas del Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero. PACO SANTAMARÍA (EFE) Atlas

Los testigos citados este jueves a declarar por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero han respaldado los términos de la denuncia realizada por la menor contra tres jugadores de la Arandina por unos presuntos abusos sexuales ocurridos el pasado 24 de noviembre en la localidad burgalesa.

La psicóloga que atiende a la joven de 15 años ha considerado creíble la versión de la víctima. En su declaración, ha asegurado ante la juez del caso que el relato de los hechos ofrecido por su paciente es veraz. Esta profesional empezó a tratar a la menor por problemas con los estudios y ahora sigue a su cuidado por crisis de ansiedad a raíz de lo ocurrido. La víctima denunció que las relaciones sexuales mantenidas con los futbolistas de la Arandina se produjeron en contra de su voluntad. Los tres deportistas denunciados se encuentran en prisión provisional desde el pasado 14 de diciembre.

La joven ha comparecido este jueves en el juzgado, aunque su declaración no ha trascendido debido a que el interrogatorio se ha celebrado en presencia únicamente de la juez y del fiscal del caso, algo que no ha ocurrido con los testigos que estaban citados. Tanto la psicóloga como el padre, un tío y una prima de la denunciante han ratificado la versión que desde el inicio les facilitó la menor.

El abogado Luis Antonio Calvo, que ejerce la acusación popular en nombre de la Asociación Clara Campoamor, entiende como probada a priori la existencia de un delito de abuso sexual, ya que la víctima es menor de edad, y "los denunciados sabían que contaba con 15 años, por mucho que ahora digan lo contrario". En su opinión, lo único que queda por dilucidar es si los hechos podrían encuadrarse en un delito de agresión sexual en el supuesto de que las relaciones se produjeron bajo intimidación, tesis que también defiende.

El abogado José Ángel Álvarez, que defiende a uno de los acusados, ha afirmado que "lo que han hecho los testigos es apoyar la versión de la menor, evidentemente. Con matices, contradicciones y algunas lagunas. Pero han ratificado la versión de la menor". Tanto este letrado como Olga Delcura y Olga Navarro, representantes de los otros dos encausados, han incidido en la existencia de numerosas contradicciones que tendrán que clarificarse con la realización de nuevas pruebas.

En este sentido, Álvarez ha mostrado su extrañeza por que la chica haya realizado vida normal desde que sucedieron los presuntos hechos hasta que se presentó la denuncia y solo entonces ha comenzado a tener problemas. "Antes acudió al colegio, realizó exámenes, incluso acudió al campo de fútbol en el Puente de la Constitución sin ningún temor a encontrarse con los chicos ni a que tuviese algún tipo de encontronazo con ellos o la pudieran coaccionar o cualquier cosa", ha subrayado el abogado.

El abogado que representa a la acusación popular ha defendido la existencia de una agresión sexual a pesar, ha dicho, del "juicio paralelo" que las defensas de dos de los futbolistas pretenden realizar juzgando la conducta de la menor, en clara alusión a los mensajes de WhatsApp que esta mandó a algunas amigas y que, según pretenden hacer valer los defensores, podrían poner en tela de juicio la versión de que las relaciones fueron sin su consentimiento.

A falta de que declare próximamente un cuarto futbolista de la Arandina que aparece en el musically (vídeo musical) grabado por la denunciante el día de los hechos en el piso que compartían los tres jugadores encarcelados, el letrado Calvo explica que si la joven no lo incluyó en la denuncia fue porque no participó en los hechos, si bien se pregunta por qué hasta ahora no ha acudido en auxilio de sus compañeros si, como dicen estos, las relaciones sexuales fueron con pleno consentimiento de la chica.

Este cuarto joven que aparece en el vídeo ha sido identificado, según avanzó anoche Radio Aranda. Se trata de un cuarto jugador de la Arandina y, según la información de la emisora, ha decidido comparecer voluntariamente ante el juzgado. Lo quiere hacer para declarar que efectivamente es él quien aparece en el vídeo grabado por la menor denunciante el 24 de noviembre en el piso que compartían sus tres compañeros de equipo, pero que durante su presencia en el domicilio ni fue partícipe ni testigo de ningún episodio de carácter sexual, según la emisora.

Su presencia no es mencionada por la menor en el relato de los hechos que efectúa en su denuncia ante la Policía, en el que refiere que sube al piso con uno de los jugadores y posteriormente llegan sus dos compañeros. Asimismo, no se hace alusión a ninguna otra presencia hasta que una de las testigos menores de edad indica la existencia del vídeo musical, en el que se aprecia un cuarto joven además de los tres investigados.

El joven ha buscado asesoramiento legal antes de dar el paso de declarar voluntariamente en el juzgado, lo que podría producirse de manera inminente, siempre que lo autorice la juez, concluye la información de Radio Aranda.

El próximo martes día 9 proseguirá la ronda de declaraciones relacionadas con este caso, aunque será en la sede de la Audiencia Provincial de Burgos al tratarse de las hermanas pequeñas de la denunciante, en aras de proteger su intimidad.