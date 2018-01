Una fallecida en un incendio originado en una vivienda donde había un menor solo

Una mujer de 52 años ha fallecido en un incendio en Jerez de la Frontera (Cádiz), originado en una vivienda donde se encontraba un menor solo. Aunque el joven de 13 años ha conseguido salir del edificio, la víctima, residente en una planta superior de donde se originó el fuego, se ha visto atrapada por las llamas y ha fallecido por inhalación de humo, según apuntan las primeras averiguaciones de la policía. Además, dos bomberos han resultado heridos por la misma causa.

Los hechos se han producido en torno a las 15.30, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 de Andalucía. A esa hora, distintos vecinos han alertado del origen de un incendio en la planta cuarta del número 1 de la avenida José Manuel Caballero Bonald, en la barriada de La Granja. Hasta la zona, se han trasladado efectivos de los bomberos, policías locales y nacionales y de emergencias sanitarias.

“Al parecer, un menor de 13 años se encontraba solo en la vivienda cuando se ha declarado el incendio. Sin embargo, ha podido salir por sí mismo de ella”, ha explicado la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, desplazada hasta el lugar de los hechos. Igualmente, también han podido salir por su propio pie tanto los vecinos del mismo rellano como los de otras plantas inferiores. Sin embargo, la residente en el ático, situado justo encima de la vivienda siniestrada, no ha corrido la misma suerte. “La mujer se encontraba en la ducha y, por lo visto, no se ha dado cuenta del incendio”, ha añadido Sánchez. Pese a los intentos por reanimarla, los miembros de emergencias no han podido hacer nada por salvarle la vida.

El fuego ha sido tan virulento que ha provocado que dos bomberos hayan resultado heridos, también por inhalación de humo, mientras intentaban llegar hasta la fallecida. Ambos han sido trasladados al Hospital de Jerez. Paralelamente, se ha abierto una investigación para intentar esclarecer las causas de las llamas.

El suceso se ha producido en la urbanización Residencial Entreparques, ubicado en una concurrida avenida y justo enfrente de un centro comercial. El edificio, con cinco plantas y sótano, ha sido desalojado en su totalidad. Ahora, los técnicos municipales evalúan la idoneidad estructural y de habitabilidad para permitir regresar al resto de los vecinos a sus casas. Además, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento se hará cargo del realojo de la familia de la vivienda afectada por las llamas. El Consistorio jerezano aún no ha determinado si, finalmente, decretará días de luto por el fallecimiento de esta vecina.

Este incendio se produce poco después de que se cumpla un año del que acabó con la vida de tres miembros de una misma familia, también en Jerez. Ocurrido el 29 de diciembre de 2016, resultaron también heridos de gravedad dos personas más. En aquella ocasión, las llamas fueron producidas por un fallo eléctrico. Precisamente, los servicios de emergencia recomiendan extremar las precauciones con las instalaciones de luces de Navidad en las viviendas. Además, solicitan que, en invierno, se tenga especial cuidado con braseros y estufas que puedan convertirse en focos de ignición.