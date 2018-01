Ciudadanos exige que la senadora imputada del PP deje su escaño para apoyar los Presupuestos

El portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, durante la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. J.P.GANDUL EFE | ATLAS

Ciudadanos ha exigido este miércoles la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada por cinco presuntos delitos, para mantener su apoyo a los Presupuestos de 2018 y llegar a nuevos acuerdos con la formación de Mariano Rajoy. Así lo ha especificado José Manuel Villegas, secretario general de la formación de Albert Rivera, que incluyó en el acuerdo de investidura que une a los dos partidos la obligatoriedad de que dimitan aquellos cargos públicos imputados por corrupción. Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, declarará voluntariamente ante el Tribunal Supremo el próximo 15 de enero. Se la investiga por cinco presuntos delitos supuestamente relacionados con el caso Púnica: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

“El PP tiene que cumplir lo firmado en el pacto de investidura con Ciudadanos: Pilar Barreiro debe entregar su acta como senadora”, ha dicho Villegas. "Si no deja su acta, el PP estaría incumpliendo el acuerdo de investidura”, ha recordado. “Una parte de ese acuerdo, Ciudadanos, ya cumplió en la investidura. Si el PP no la aparta, estaría demostrando que el Gobierno y Mariano Rajoy no tienen palabra y difícilmente seria de fiar para llegar a cualquier otro tipo de acuerdo en lo que queda de legislatura", ha añadido. Y ha aclarado: “Tendría consecuencias en futuros apoyos con el PP, incluido el de Presupuestos, que aún no se ha concretado en una votación".

Los 137 escaños del PP no son suficientes por sí solos para aprobar las cuentas públicas ni ninguna ley orgánica en el Congreso. Así, la formación de Rajoy tuvo que llegar a acuerdos con Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1) para lograr los 176 apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos de 2017. Los negociadores del Ejecutivo aspiran a repetir ahora esa suma, y ya habían alcanzado un principio de acuerdo con los de Ciudadanos. Sin embargo, el pacto está lejos de concretarse. Primero, porque el PNV no quiere siquiera abrir conversaciones mientras el artículo 155 siga vigente en Cataluña. Y segundo, porque ahora Rivera exige la dimisión de Barreiro.

No es el primer desencuentro entre los dos partidos a cuenta de los imputados del PP por corrupción. Ciudadanos no concedió su voto para investir a los presidentes de Madrid o Murcia hasta que logró un puñado de dimisiones de investigados en el caso Púnica. Y la formación de Rajoy estuvo a punto de perder la presidencia en esa Comunidad Autónoma por su empeño en mantener en el cargo a Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio. Finalmente, cedió y lo sustituyó por Fernando López Miras.