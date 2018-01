El juez del ‘caso Diana Quer’ cita como imputados a El Chicle y su esposa

Velas depositadas por los vecinos ante la nave donde se encontró el cadáver de Diana Quer. LAVANDEIRA JR EFE | ATLAS

El juez del caso Diana Quer, Félix Isaac Alonso, ha citado a declarar como imputados tanto a José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, autor confeso de la muerte de la joven madrileña desaparecidade A Pobra do Caramiñal en agosto de 2016, como a la esposa de este, R.R., que quedó en libertad tras desmontar la coartada de su pareja. El titular del juzgado de Instrucción nº1 de Ribeira (A Coruña), afirma que "en el momento actual no se puede descartar la participación de esta en el supuesto secuestro, muerte y desaparición del cuerpo de Diana Quer. A El Chicle, al que cita a declarar mañana a las 11, lo investiga por detención ilegal y "homicidio o asesinato", un grado que habrá que determinar a lo largo de los exámenes forenses y las pesquisas judiciales. El magistrado también ve indicios de la "posible comisión de delitos contra la libertad sexual" de la víctima mortal. Oficialmente, sobre el papel, en sus declaraciones ante la Guardia Civil Abuín no ha admitido jamás haber estrangulado ni violado a Diana Quer y solo admite haberla atropellado de forma accidental. No obstante, según fuentes relacionadas con la investigación, durante los trayectos del día de los registros domiciliarios, el sospechoso relató supuestamente a algunos agentes que la muchacha se había resistido fuertemente cuando quiso violarla, que daba muchas patadas y que acabó apretándole el cuello. Nada de esto figura en los interrogatorios en la comandancia de A Coruña, según confirmaron ayer los coroneles responsables del caso en rueda de prensa.

Félix Isaac Alonso acordó, en un auto firmado ayer, la reapertura de las actuaciones seguidas por la desaparición de Diana Quer. La causa se sobreseyó en abril de 2017 "al no poder ser dirigida frente a persona alguna determinada", pero a raíz de las últimas investigaciones practicadas por la Guardia Civil, según el auto, “se desprende la existencia de nuevos elementos fácticos que corroboran los indicios anteriormente existentes respecto a la posible comisión de un delito de detención ilegal, existiendo asimismo indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato (al haber sido hallado un cadáver que correspondería a la persona desaparecida), existiendo igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma de delitos contra su libertad sexual”.

Estos hechos se atribuyen en principio a José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, detenido el pasado viernes, quien se encuentra en situación de prisión provisional desde el 1 de enero en la cárcel coruñesa de Teixeiro. Pero el juez no descarta además la participación de su mujer, Rosario Rodríguez, por lo que la cita también como imputada en la causa. Las actuaciones remitidas al Juzgado de Instrucción nº1 contienen también las investigaciones desarrolladas respecto a un segundo hecho que habría ocurrido el 25 de diciembre de 2017 (el asalto a otra joven en Boiro, A Coruña) y en el que resultaría igualmente investigado El Chicle.

De hecho, el incidente precipitó la detención de Abuín, a quien la Guardia Civil seguía desde hace más de un año. Sin embargo, con respecto a este suceso el juez acuerda que debe remitirse a otro juzgado porque, en caso de tramitación conjunta, "podría suponer una excesiva complejidad o dilación para ambos procesos, tratándose además de hechos separados notablemente en el tiempo". La Guardia Civil cree, sin embargo, que los dos hechos están estrechamente relacionados y que el preso utilizó el mismo modus operandi en las dos ocasiones, aunque la segunda víctima pudo liberarse gracias a la ayuda de dos jóvenes que oyeron sus gritos.

El juez tomará declaración a El Chicle en calidad de investigado este jueves a las once de la mañana, y hará lo mismo con su mujer en fecha y hora no especificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Además, ha acordado la declaración en calidad de testigos de otras dos personas. La Guardia Civil explicó ayer en su rueda de prensa sobre la investigación que, además de con la cobertura de su esposa, Abuín contaba para armar su coartada con el testimonio de "dos cuñados que vivían en la misma casa". Todos relataron hace meses ante los agentes que la noche en que desapareció Diana Quer, el 22 de agosto de 2016, habían estado robando combustible en A Pobra do Caramiñal, una actividad, la de los hurtos de gasoil y mercancía, a la que se vincula en los últimos tiempos a El Chicle.