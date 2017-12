La hermana de Diana Quer: “No soy persona. Pagarás”

La Guardia Civil ha localizado a las cinco de la mañana de este domingo el cadáver de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida en agosto de 2016, después de que José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, se haya derrumbado y haya confesado el crimen. Según informan fuentes policiales, El Chicle, que era el principal sospechoso del crimen y con antecedentes por tráfico de drogas y agresión sexual, ha señalado a los agentes el lugar donde ocultó el cuerpo, un pozo situado dentro de una antigua nave industrial abandonada en Rianxo, el municipio coruñés del que es natural y donde vive. Tras el hallazgo de los agentes, Valeria Quer, hermana de la joven desaparecida, ha publicado una foto de cuando eran pequeñas y un mensaje en su perfil Instagram: "Volver hacia atrás". Horas después, ha lanzado otro mensaje: "No soy persona. Pagarás hijo de puta".

Instragram de Valeria Quer

Las pesquisas señalaron hace unos días a El Chicle como el principal sospechoso de la desaparición. Valeria Quer, que cuenta con 15.000 seguidores en esta red social, publicó este sábado una foto de su hermana y un mensaje: "Hasta siempre pequeña. Habrá cosas que en mi vida podré perdonarme pero sé que tú me lo has perdonado todo. Esto es un palo para mi pero no puedo hacerle nada, solo espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobretodo a mamá , no sabes cuánto te queremos. Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo. Gracias por haberme dado esta lección tan grande y haberme dado un ejemplo de fortaleza y de ganas de vivir. Te ha quedado mucho por vivir y mucho por delante y eso me hace pensar que hay que vivir el día a día y que hoy estás y mañana no. Gracias por el tiempo que me has dedicado, los besos, los abrazos y todo el amor que me has dado, te llevaré siempre conmigo. Te amo".