Sánchez busca recuperar la izquierda tras el pacto del 155

La dirección del PSOE ha admitido esta semana que aparcó la apuesta por la plurinacionalidad de España durante la campaña catalana. No hubo una sola mención a este planteamiento territorial aprobado en el 39 congreso en los mítines en los que participó Pedro Sánchez ni el resto de miembros de la dirección, a pesar de que Cataluña sería uno de los territorios más propicios para este discurso. El auge del separatismo catalán desaconseja incidir en este planteamiento, pero el PSOE sostiene que no ha renunciado a él, aunque no aclara aún si lo defenderá en la comisión territorial.

“La plurinacionalidad no ha salido para nada en la campaña, ¿cómo va a haber sido un problema, si no se ha utilizado?”, inquirió el secretario de Organización, José Luis Ábalos, a preguntas de los periodistas este miércoles sobre las reflexiones en privado de algunas federaciones pidiendo reconsiderarlo poniendo como ejemplo los resultados de los comicios catalanes. Aunque se guarde en un cajón, el PSOE descarta abandonarlo. “Esta dirección no va a cambiar ninguna resolución del congreso federal. Se cambian con otro congreso”, concluyó Ábalos.