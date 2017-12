Rufián, dispuesto a ceder un diputado a la CUP para que forme grupo propio en el Parlament

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, ha apostado por ceder un diputado a la CUP para que llegue a los cinco parlamentarios y pueda formar grupo propio en el Parlament, en lugar de compartir el mixto con el PP. "Intentaré ser claro. Si de ERC depende, la CUP debería tener grupo parlamentario", ha escrito Rufián en su cuenta de Twitter.

Los resultados de las elecciones del pasado jueves dejaron a CUP y PP con cuatro diputados cada uno, lo que les impide formar grupo propio y, si nada cambia, deberán compartir el mixto. Pero existe la posibilidad de que alguna de las dos grandes fuerzas independentistas, Junts per Catalunya y ERC, le ceda un escaño a los anticapitalistas, con lo que ya sumarían los cinco diputados mínimos para formar grupo propio y entonces en el mixto solo se quedarían los populares.

"Creo que nadie de los votantes independentistas entendería que, con algunas de las renuncias y sacrificios que ha hecho la CUP en los dos últimos años, no hubiese elemento de participar en la constitución de grupo y luego reservarse ese diputado para votar en disciplina de partido", ha afirmado Vidal Aragonés, diputado electo de los anticapitalistas, que debe "entenderse como una normalidad absoluta" la cesión de un escaño para formar grupo propio. En declaraciones a La Sexta, el parlamentario ha añadido que no cree que sea una "prioridad", pero "el pueblo de Cataluña que vota opciones republicanas no va a entender otra realidad".

El Parlament penaliza a quien no obtiene grupo propio y sus ingresos se verán considerablemente mermados: el PP recibía anualmente 1.334.000 euros y la CUP, 1.235.000. Ahora sus subvenciones se limitarán a unos 43.000 euros mensuales desglosados de esta forma: 10.000 euros por estar sujetos en el tramo entre uno y cuatro diputados y la subvención mensual de 8.295 euros por cada parlamentario. Además, dejarán de percibir las partidas asignadas a los presidentes de grupo (2.885 euros).