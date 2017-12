Los de Tabarnia son tabarneses o tabarnienses, pero no tabarnícolas, según la RAE

La ficticia Tabarnia, la entelequia satírica de "aislar" Barcelona y parte de Tarragona de la "amenaza secesionista", tiene ya hasta gentilicio. Varios ciudadanos se han dirigido a la Real Academia Española a través de Twitter -el verdadero reino de ese territorio de ficción- para preguntar cómo deberían llamarse los ciudadanos de esa invención que ha puesto al secesionismo oficial catalán frente al espejo de sus propios argumentos. Y la RAE ha contestado: tabarnés sería el gentilicio más apropiado, pero hay otras opciones.

Las peticiones a la RAE han sido cursadas en los últimos días y la academia ha respondido de una manera seria, el 27 de diciembre, miércoles. "Si se refiere al gentilicio de Tabarnia, podría usarse 'tabarnés' —como en 'auvernés' (de Auvernia) o 'hibernés' (de Hibernia)—, pero también serían válidos 'tabarniense' o 'tabarniano".

#RAEconsultas Entendiendo que se refiere al gentilicio de Tabarnia, podría usarse «tabarnés», como en «auvernés» (de Auvernia) o «hibernés» (de Hibernia), pero también serían válidos «tabarniense» o «tabarniano». — RAE (@RAEinforma) 27 de diciembre de 2017

Lo que los académicos no consideran válido es llamar tabarnícolas a los naturales de esa quimera territorial. En una respuesta de este mismo jueves, 28 de diciembre (día de los Inocentes), la RAE ha rechazado de esta forma esta propuesta: "La terminación '-ícola' es muy poco frecuente en la formación de gentilicios".

Tabarnia, con gentilicio propuesto y aún en el territorio de la broma, es un término acuñado por la plataforma Barcelona is not Catalonia, contraria al separatismo catalán, sugiere crear una nueva comunidad autónoma, Tabarnia, que agrupe a Barcelona y Tarragona, donde los no independentistas han sacado más votos que los secesionistas, para separarla así de la “amenaza separatista" y de la “Cataluña rural y pobre”, que representarían Girona y Lleida, donde los independentistas sí han obtenido más sufragios que sus antagonistas.

#RAEconsultas La terminación «-ícola» es muy poco frecuente en la formación de gentilicios. — RAE (@RAEinforma) 28 de diciembre de 2017

Las redes han inventado durante los últimos días una historia falsa de Tabarnia, le han adjudicado viejos reyes inexistentes y, sobre todo, se ha convertido en un tema de discusión en estas fechas navideñas. Ahora ya tiene gentilicio. Más bien, podría tenerlo.