La lucha antiyihadista controlará las plataformas de alquiler como Airbnb

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este miércoles tras la reunión del pacto antiyihadista una serie de medidas para la mejora de la seguridad y el fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo. Entre ellas figura la intención de obligar a crear registros documentales de personas para aquellos que alquilen alojamientos en plataformas de Internet como Airbnb. También lo harán para el alquiler de vehículos a motor, a través de un Real Decreto.

Con el objetivo de prevenir atentados como los ocurridos en Barcelona y Cambrils el pasado verano, Interior pretende además reformar la ley de extranjería para evitar "vacíos legales" como el que permitió al imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty evitar su expulsión tras cumplir una condena por drogas en Castellón.

Zoido ha asegurado que las medidas legislativas "ya en fase de conclusión" y que estarán en vigor a lo largo del próximo año. También se modificará el reglamento de precursores de droga para evitar que su tráfico ilícito pueda servir para financiar actividades terroristas y se creará un registro de ministros de culto de entidades religiosas. En opinión de Zoido, la ley general penitenciaria ha sido "uno de los mejores instrumentos en la lucha contra el terrorismo". Todo ello con el objetivo de "garantizar los cuatro objetivos estratégicos: prevenir, proteger, perseguir y preparar".

El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en el combate del yihadismo. En este conjunto, Interior incluye el anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, a fin de que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista o el reglamento de precursores de explosivos y drogas.

Sin los partidos nacionalistas

A la reunión de este miércoles en el Ministerio del Interior han asistido los representantes del PP, Rafael Hernando; del PSOE; Adriana Lastra; de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y José Manuel Villegas; de Podemos, Rafael Mayoral, y de UPyD, Cristian Brown. Coalición Canaria y Foro Asturias han excusado su asistencia y los partidos nacionalistas PNV, PDeCat y ERC han rechazado la invitación.

El ministro ha tratado de quitar importancia a la exclusión inicial de los partidos que no firmaron el pacto. Anoche hubo una rectificación y enviaron correos al PDeCat, ERC y PNV para que acudieran. Podemos fue invitado después de protestar por esa exclusión. Los partidos nacionalistas catalanes y el PNV han explicado a EL PAÍS que no han podido asistir ante la tardía convocatoria. Dichas fuerzas no suscribieron el pacto al estar en desacuerdo con algunas medidas penales que llevaba incluido como la prisión permanente revisable.

Podemos ha sido la única fuerza política, dentro de los observadores, que ha acudido a la reunión y al igual que el gobierno no ha querido ahondar en la polémica. "Compartimos la responsabilidad de Estado frente al terrorismo yihadista y el apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y a la judicatura", ha dicho Rafael Mayoral, portavoz de Interior de Podemos.