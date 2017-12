El incidente navideño de Revilla

Miguel Angel Revilla, presidente de Cantabria, en su mensaje navideño. Foto: Miguel De La Parra (EFE) | Vídeo: YouTube

Santander, domingo 24 de diciembre: día de Nochebuena. En torno a las seis de la tarde, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se dispone a entrar en dirección contraria con su vehículo en la sede del gobierno regional. La calle Peña Herbosa, en donde está el acceso, está muy concurrida. Al momento y cómo puede verse en un vídeo con más de 10.000 reproducciones en Youtube, el presidente detiene el coche y los transeúntes comienzan a increparle al grito de "que sople, que sople" y "eso no se puede hacer, payaso", según se aprecia en el vídeo, del que se ha hecho eco el diario el Periódico. La policía explica que no se produjo ninguna llamada ciudadana en relación con el incidente y que es una "cosa anecdótica".

El presidente de Cantabria lamenta las reacciones que ha provocado el vídeo y explica que hace ese trayecto desde hace 15 años. "Yo iba a mi trabajo para hacer unas gestiones y felicitar las fiestas a los trabajadores y no pedí permiso por ser cosa habitual en esta época. Ni yo, ni los vecinos lo pedimos, pero quizás lo haga el día de Nochevieja, que volverá a producirse una situación parecida", comenta en conversación telefónica con EL PAÍS. En esas fechas la calle suele estar cortada debido a la afluencia de gente. Desde la Policía Local aseguran que debe accederse a la sede del Gobierno cántabro por esa dirección.



Carlos Pastor, el propietario del bar La Jara situado en la calle Peña Herbosa, fue testigo del hecho. Pastor afirma que los viandantes iban "un poco bebidos" y que la actuación del presidente fue la habitual en esas circunstancias. "Todos los años cortan la calle y lo normal es entrar en esa dirección. Además no fue el único que lo hizo, después de irse llegaron tres furgonetas para descargar en locales de la calle". Pastor explica que el incidente duró "muy poco" y que el grupo que increpó a Revilla se dispersó rápidamente.

Fuentes de la Policía Local de Santander, afirman que la calle donde ocurrió todo suele estar muy transitada durante la época navideña, por lo que se decidió que era "conveniente" cortar el acceso a Peña Herbosa desde la calle Lope de Vega, para lo que se colocó un furgón policial que impedía acceder a la vía en el sentido que normalmente se circula. La policía explica que no recibieron ninguna llamada debido al incidente ni se le efectuó al presidente ningún control de alcoholemia como pedían los ciudadanos.

La alcaldesa de Santander, la popular Gema Igual, asegura que no le "consta que tenga permiso nadie para entrar" en la calle Peña Herbosa cuando está cortada al tráfico. La regidora ha reconocido que, "como todos los cántabros", ha visto el vídeo que ha sido muy compartido por las redes sociales, pero ha puntualizado que no le corresponde a ella hacer una valoración de lo sucedido. "Lo único que digo es que yo no lo hubiese hecho", ha declarado.

El día de Nochebuena, Revilla compartió en redes sociales un vídeo en el comentaba que se había animado a cantar un villancico con su hija tras tomar un chupito de orujo de Liébana. El vídeo, compartido algunas horas después del suceso, ha provocado algunos comentarios por parte de usuarios que afirmaban que se había producido debido a que Revilla conducía ebrio. "Yo no he cogido el coche después de haber tomado una copa en mi vida", zanja el presidente cántabro.