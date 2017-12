Los partidos constitucionalistas asumen el mensaje del Rey como una invitación a la reforma

El PP, El PSOE y Ciudadanos han asumido el discurso de Felipe VI como una invitación a afrontar las diferentes reformas que España necesita, que se encuentran condicionadas por la fragmentación del Congreso de los Diputados y las dificultades para formar mayorías. Los tres partidos constitucionalistas destacaron la intervención del Monarca, que subrayó que nadie “desea una España paralizada o conformista”. Sin embargo, Podemos y el PNV criticaron, por diferentes razones, el mensaje del Rey.

Con el telón de fondo de la crisis catalana, sobre el tablero político hay un puñado de reformas que los partidos, en mayor o menor medida, consideran urgentes pero que no se llegan a poner en marcha. La más ambiciosa es la reforma de la Constitución, reivindicada constantemente por el PSOE y a la que el PP quiere poner sordina por las dudas sobre cómo puede acabar esa modificación. Los populares no quieren iniciar este camino si previamente no hay un claro consenso sobre qué se quiere cambiar de la Ley Fundamental. Pero hay otras reformas, como la del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que también se encuentran en vía muerta pese a que es un asunto que casi todos los Gobiernos regionales, independientemente del color político, demandan.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, subrayó que su partido es “partícipe” del mensaje del Monarca. “Hay que pasar página e iniciar una agenda reformista en España”, dijo el dirigente del PP, una formación que es poco partidaria de iniciar cambios en momentos de incertidumbre y que esta legislatura está teniendo dificultades para sumar mayorías en el Congreso. Casado destacó que el procés ha retrasado “demasiado tiempo” algunas de las reformas que son imprescindibles.

En una línea parecida se pronunció el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien hizo una “valoración positiva” del discurso de Felipe VI e interpretó sus palabras como “una apuesta hacia el futuro desde la comprensión del presente”. “Cataluña merece un Gobierno preocupado y ocupado por los problemas de los catalanes. Queremos una Cataluña en España y Europa, una España también abierta, moderna e inclusiva”, afirmó Ábalos, quien añadió que el PSOE promoverá las reformas necesarias para lograr ese objetivo.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que el discurso del Rey “representa a la mayoría de los españoles” que se sienten “orgullosos” del proyecto que les ha permitido “convivir en democracia”. A continuación, señaló: “Coincidimos con el Monarca en que este ha sido un proyecto de éxito, pero también coincidimos en que hay que reconocer lo que se ha hecho mal, hay que reconocer las cosas que no funcionan todo lo bien que deberían y por eso España necesita, a día de hoy, un nuevo impulso de reformas y de modernización”.

La nota discordante la pusieron Podemos y el PNV. El secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, hizo abstracción del fondo del discurso y lo contrapuso con las necesidades más perentorias que, a su juicio, tiene el país. Iglesias acusó al jefe del Estado de “abrazar el argumentario del PP” al dar por superada la crisis económica y referirse a la corrupción de forma genérica. En las redes sociales, Iglesias, además, lanzó un alegato republicano: “España no necesita reyes sino servicios públicos de calidad, trabajo digno y diálogo”.

Mientras, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se centró en la cuestión territorial y dijo que el Rey sigue “ignorando la existencia de naciones dentro del Estado”, además de criticar que su discurso sonase “más a advertencia que a diálogo”.