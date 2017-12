El estancamiento del PSC frena las expectativas de Sánchez

La dirección del PSOE trasladó durante la campaña catalana altas expectativas en la recuperación del PSC, que esperaba situarse por encima de los 20 escaños, cuatro más que los 16 de su suelo electoral en 2015, e incluso superior a los datos que apuntaban las encuestas. Esa perspectiva se veía esperanzadora en la cúpula socialista para sus intereses nacionales. Confiaba Pedro Sánchez en impulsar así su crecimiento, pero frente a este pronóstico el líder del PSOE ha visto cómo en las primeras elecciones celebradas tras las primarias los socialistas se han estancado en uno de sus dos principales graneros de votos (junto a Andalucía) y un nuevo rival ha aparecido en escena: Ciudadanos.

El PSC obtuvo en las elecciones del 21-D su segundo peor resultado histórico, por debajo del 14% de los votos, aunque creció en un escaño hasta los 17 diputados. Ciudadanos, que ganó las elecciones y lideró el bloque constitucionalista, dobló en escaños y casi en votos al PSC, y se impuso a los socialistas en los grandes municipios como Barcelona, así como en bastiones históricos del partido del área metropolitana como L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Cornellà y Terrassa.

El líder del PSOE y el primer secretario del PSC reconocieron ayer en Barcelona su insatisfacción por los resultados. Mientras Sánchez destacó que los socialistas habían avanzado, aunque menos de lo que hubieran querido, Miquel Iceta fue más explícito en la autocrítica y reflexionó que los socialistas catalanes “no valoraron lo suficiente el momento de excepcionalidad que vive Cataluña”, no conectaron con los sectores populares no independentistas y comprobaron que la tercera vía aún no se concibe por la población como una alternativa.

Sánchez trató en todo caso de ahuyentar la idea de que Ciudadanos suponga un peligro para el PSOE. “La crisis”, razonó, está “en el liderazgo de las derechas”, dijo en referencia a la competición de Ciudadanos con el PP, al que el partido de Inés Arrimadas arrasó en Cataluña. “El PSOE es el único partido capaz de vertebrar España y gobernarla”, argumentó a cambio el líder socialista, que así lo cree porque tras el descalabro del PP en Cataluña el PSOE es la única formación que tiene una presencia importante en todos los territorios de España.

Inmovilismo

Los líderes del PSOE y del PSC coincidieron en señalar que el inmovilismo político del Gobierno del PP para afrontar la situación política catalana no hace otra cosa que alimentar el independentismo, y por eso reclamaron a Mariano Rajoy que abandone la inacción. La ejecutiva de los socialistas catalanes analizó ayer los resultados de las elecciones en presencia de Pedro Sánchez, que al final de la reunión reclamó a Rajoy que proponga “una solución política” para Cataluña. Sánchez cargó también contra el PP para reivindicarse como alternativa. Si algo se ha visto el 21-D, subrayó, es la debilidad de un proyecto político nacional “con menos apoyos en Cataluña que una fuerza antisistema”, dijo en referencia a los tres escaños del PP, por debajo de los cuatro de la CUP.

En opinión del secretario general del PSOE, la situación que se vive en Cataluña no se explica por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino por la inacción política de Rajoy. “Han sido muchos años de mirar para otro lado”, dijo. El líder socialista también reclamó a las fuerzas independentistas que no retomen la vía unilateral y que respeten la Constitución y el Estatuto. En ese sentido, les recordó “que tomen nota” de que no han ganado las elecciones en votos. “No se puede seguir gobernando para el 47% de la población, sino para el 100%”, insistió Sánchez.