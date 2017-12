El premio más madrugador, el tercero, es el que ha tocado en Alagón, un municipio de 7.000 habitantes de la periferia de Zaragoza. A las 9.19 horas el 6.914 se cantaba en el Teatro Real y los afortunados, la Asociación de la Tercera Edad de la capital de la Comarca Alta de la Ribera del Ebro, no se creían su suerte. Para algunos, la sorpresa no se ha quedado ahí, pocos minutos después de la una de la tarde, llegó el cuarto premio, el 13.378, que ha caído casi íntegro en Vinarós (Castellón), y varios de los socios de la asociación también llevaban décimos.

“Nosotros estamos contentos, aunque sabemos que el dinero se va a ir a los hijos o a los nietos, que es para lo que lo quiere la mayoría”, comenta Raimundo Gustrán de 69 años, presidente de la Asociación de la Tercera Edad de Alagón. Gustrán como cada mañana fue a tomarse un café a un bar cuando salió el tercer premio y el camarero se lo comentó.

-Ha salido el tercero ya. El 6.914

-Pues aquí

-¿Seguro?

-Y tan seguro… ¡Es el de la asociación!

Y es ahí cuando han comenzado las llamadas y los vecinos del pueblo han cambiado su habitual saludo por un “¿tú llevabas décimo?”. En Alagón se han vendido 45 series del tercer premio, todas de la asociación de la Tercera Edad. El tercer premio reparte 500.000 euros la serie, —50.00 euros el décimo—, por lo que se han repartido hasta 22,5 millones de euros. “Nosotros llevábamos participaciones a cinco euros, con una son 12.500 euros”, explica Gustrán que asegura que hay socios que juegan “muchas”. Gustrán, que llevaba “varias participaciones”, explica que quiere viajar por España en carretera. “Mi mujer no quiere, me dice que le da miedo como conduzco… ¡y mira que he sido camionero toda la vida!”, bromea.

Gustrán confiesa que, como muchos de los 640 socios, pasa todo el día en la asociación. El espacio está abierto de lunes a domingo y cuenta con una cantina, biblioteca, salas para cursos para la tercera edad y varias mesas donde las protagonistas son las cartas. Hoy, la conversación mientras se juega al “guiñote” es idéntica en todas las partidas: el tercer premio ha sido “para los ancianos”.

En el pueblo durante la crisis uno de los colectivos más afectados fue, precisamente, la tercera edad. “Pienso que necesitaban este premio. Con la crisis han sufrido mucho y se han convertido en el sustento de muchas familias. Estoy muy contento de que les haya tocado ellos”, explica José María Becerril, su alcalde, que no jugaba el número. Becerril comenta que a alguno le ha tocado “hasta 100.000 euros”.

Alagón es la capital de la Comarca Alta de la ribera del Ebro, que cuenta con 17 pueblos. Como explica el alcalde “es un pueblo grande”. Con un 10% de paro y solo el 15% de sus habitantes dedicados a la agricultura, Alagón vive del sector industrial. A seis kilómetros del pueblo se encuentra la fábrica de General Motors, que genera 9.000 empleos directos en la comarca y que se puede ver desde la localidad. “Aquí casi todos los vecinos viven de eso, y algunos del comercio y la restauración”, comenta.

Precisamente de eso viven Manolo Carretero y su mujer Marisol, dueños de la cantina de la asociación de la Tercera Edad desde hace 10 años y unos de los afortunados que han sido doblemente premiados. “Nuestro amigo tiene una casa en Vinarós y todos los años nos intercambiamos los décimos. Da la casualidad que nos ha tocado tercer premio en uno y cuarto en otro”, comenta. Manolo no ha perdido el tiempo y ha corrido a ingresar los décimos al banco en cuanto se ha dado cuenta lo que tenía entre manos.

“Nosotros estábamos contentos por el tercer premio y hemos desconectado de todo lo demás. Nos hemos enterado del otro premio porque nos ha llamado un amigo”, cuenta mientras continúa con su vida normal, limpiando la barra del bar y atendiendo a clientes. Como tantos otros, el premio, asegura, va “para pagar deudas y tapar agujeros”.

Por su parte, Asunción Pascual, la administración de lotería del número 25 de la calle Mayor que ha vendido el número de la asociación comenta que se trata de un pueblo con “gente muy humilde”. "¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente una persona cuando hace feliz a muchas otras? Pues fenomenal", asegura aunque ella no ha jugado el número. Esta misma administración repartió en 2014 el cuarto premio y en 2009 el quinto. "El año que viene nos toca el segundo", bromea Pascual.

Gustrán, apoyado en la barra de la cantina de la asociación de la Tercera Edad, donde ha pasado la mañana, reflexiona sobre la suerte. “Cuando traje el número 6.914 hubo gente que lo devolvió y no lo quería porque no les gustaba que tuviera un cero delante”, recuerda. El presidente de la asociación cree que todos ellos volvieron a comprarlo —aunque no está seguro— cuando les explicaron en la administración que “como en las matemáticas, un cero a la izquierda no cambia nada”.

Una vez terminado el sorteo, la vida en Alagón continúa como siempre, “nos han dicho en el banco que hasta dentro de ocho días no recibimos nada”, lamentan los vecinos. Mientras, el suelo de la asociación de ancianos está cubierto de boletos tirados del sorteo del Rasca y Gana de la ONCE sin premiar. “Aquí nos gusta jugar mucho”, comenta un socio entre risas. Esta vez, el juego les ha premiado dos veces.