51244: segundo premio de la Lotería de Navidad

A las 9:56 de la mañana Nazaret Blanco y Yanisse Alexandra han cantado el segundo:

— 51244

— ¡1.250.000 euros!

El número ha salido en el octavo alambre de la segunda tabla y ha sido agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad; lo que significa que cada décimo tendrá un premio de 125.000 euros. El segundo fue también el segundo de los tres grandes en salir, antes había salido el tercero, el 06914, que fue cantado sobre las 9:20.

El 51244 ha sido un número muy repartido. Se ha vendido en más de 50 administraciones de Cantabria, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Baleares, Madrid, Valencia, Las Palmas, León, Córdoba, Ourense, Pontevedra, Álava, Badajoz, Barcelona o Cáceres. También cayó en La Bruja de Oro de Sort (Lleida), donde además vendieron uno de los quintos. La administración de lotería ubicada en el centro comercial Artea, de Leioa (Bizkaia), ha vendido 25 series de este número por un valor total de 31.250.000 euros.

Por tocar, ha tocado hasta en Tocón (Granada), donde tres jóvenes compraron a medias un décimo en el Café Bar las Torres, según ha detallado a Europa Press el dueño del establecimiento. Uno de los jóvenes se dedica a la hostelería y los otros dos a la recogida de la aceituna, por lo que este buen pellizco les vendrá "muy bien", ha relatado el hostelero.

Cinco décimos del segundo vendió la administración número 1 de Culleredo (A Coruña). En total, 625.000 euros para esta localidad del cinturón urbano de A Coruña. "No está nada mal, pero no tenemos ni idea aún de quiénes son los afortunados", afirma por teléfono la lotera Sonia Garaboa, que se acaba de enterar de la noticia precisamente por las llamadas de los periodistas, informa Sonia Vizoso. También en Galicia, la única administración de lotería de Xinzo de Limia (Ourense) ha repartido hoy "el primer premio grande" de su historia: dos décimos del segundo premio que fueron vendidos en la máquina del establecimiento, por lo que sus responsables deducen que le han caído a alguien del pueblo. Hasta ahora lo máximo habían sido 100.000 euros de la Primitiva. "Aún no nos lo podemos creer", explica el lotero Herminio Carballeda. En Monforte de Lemos (Lugo) Laura Álvarez, que cogió el emblemático bar Cruceiro hace solo diez meses tras la jubilación de sus tíos, ya sabe lo que es repartir un pellizco de la Lotería de Navidad. "No te imaginas la ilusión que me hace, esto es empezar con buen pie", afirma esta hostelera gallega después de vender por máquina un décimo del 51244.

En Catarroja (Valencia) José María Escrig y su mujer han vendido 20 décimos del segundo premio, en total, 1,25 millones de euros. “Estamos muy contentos. Los hemos vendido por ventanilla y tiene que ser gente del pueblo, pero de momento no ha venido nadie. Seguro que en unos días viene alguno a decirme discretamente que le ha tocado”, dice Escrig, de 48 años. Antiguo dueño con su mujer de una tienda de muebles que cerró con la crisis, es el primer premio importante que venden desde que hace cuatro años aprovecharon un traspaso para quedarse con la Administración.

Migas para mil

En una administración de Murcia y otra en San Pedro del Pinatar han vendido parte del segundo premio, por máquina, no saben exactamente cuantos décimos. En la administración de San Pedro también han vendido algo de un quinto y han hecho migas para 1.000 personas para celebrarlo.

En Oropesa (Castellón), la administración de la calle Goya, ha repartido una serie completa (diez décimos) del 51244, informa María Pitarch. Abrumado a llamadas, el copropietario de la administración, Edgar Pérez, recuerda a El País que en 2013 el nacimiento de su hija Martina unos días antes del sorteo coincidió con un quinto premio, 45 series del número 5721 y que dejó 2,7 millones de euros. En 2015 nació su segundo hijo, Mateo, y la delegación celebró sus 25 días de vida repartiendo 22,5 millones de euros gracias a los 450 décimos del 5163, agraciado con el tercer premio del Gordo. “Esta vez la suerte regresa, pero que yo sepa no he tenido ningún hijo más”, reconoce, nervioso y entre risas, Edgar. Desconoce todavía a quién ha ido a parar este segundo premio. “Creemos que fue vendido en grano, a principios de este verano, pero aún no sabemos… No paran de llamar”.

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte hoy, viernes, hasta 2.380 millones de euros en 15.304 premios. El Teatro Real acoge el evento, desde las 9.00, con los niños de San Ildefonso cantando los números. Las ventas del sorteo de este año han aumentado un 3,26% —hasta los 2.760 millones de euros—, respecto a 2016 y ya acumula en cuatro año un incremento del 16%.

Un segundo premio "anónimo"

En Zaragoza, en El Barrio de Delicias “siempre toca”. “Tengo la sensación de que le toca a todo el mundo menos a mí”, comenta Javier Martínez, un vecino de la zona. El joven hace referencia a la suerte que ha llegado este año a este barrio del centro: dos quintos premios y, aunque solo han sido dos décimos, el segundo. “Estamos muy contentos porque dar un premio en la lotería es muy difícil” comenta Miguel Ángel Núñez, que lleva en la administración más de 14 años. Su administración, situada en la calle Delicias 40, ha vendido el 51.244.

Sin embargo, Núñez no sabe quiénes han sido los agraciados. “Yo no he vendido el número, han sido de máquina, puede que incluso haya sido aleatorio”, comenta el lotero que recuerda que en 2004 también dieron un segundo. Los vecinos del barrio se alegran porque hayan caído varios premios y llegan a la administración con la misma pregunta: “¿Ha sido para alguien conocido?”

“Hemos pasado por la administración, hemos visto el cartel y nos hemos enterado, así que hemos venido a felicitarles”, comenta una pareja que aprovecha para a mirar sus apuestas. Núñez continúa atendiendo con una sonrisa en la cara mientras los clientes pasan a felicitarle. “A mí nunca me das nada y tu hermana menos, sois unos cenutrios”, bromea con el dueño de la administración una vecina del barrio que acto seguido gana 4 euros a la primitiva. “¡Pues ya he ganado algo!”, comenta.