Noelia Katiuska y Yossueff Salhi, tras cantar el Gordo. Víctor Sainz-QUALITY

El número 71198 ha resultado agraciado este jueves con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Los niños de San Ildefonso Yuseff Salhi y Noelia Katiuska Medina Campoverde lo han cantado a las 11.54 —en 2016 salió a las 11.57— en el décimo alambre de la sexta tabla.

El premio ha estado muy repartido y se ha vendido en casi una veintena de administraciones distribuidas entre Vilalba (Lugo), Málaga, Jaca (Huesca), Baeza (Jaén), Sort (Lleida), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Santander, Cádiz, San Bartolomé (Las Palmas), Murcia, San Pedro del Pinatar (Murcia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Benetússer (Valencia).

El Premio Gordo ha dejado 544 millones de euros en Vilalba, un pequeño municipio lucense que dispone de un presupuesto de apenas siete millones. La suerte la ha repartido la administración de Loterías El Alcázar, situada en el centro de la localidad, que ha vendido 130 series del 71198, todas ellas en papel, una parte en ventanilla y 500 décimos al bar Cascudo, situado en la localidad de San Xoán de Alba, según ha reconocido esta mañana en declaraciones a la Radio Galega Mari Carmen, la emocionada lotera. Entre los agraciados se encuentran los trabajadores del colegio Insua Bermúdez, cuyo director compró 109 décimos del número que ha resultado ser el Gordo de Navidad para repartirlos entre los 27 docentes del centro y los seis trabajadores que completan el resto del plantilla.

La Bruja de Oro (Sort), la administración que más lotería de Navidad vende en España y Europa, ha repartido diez décimos del 71198, además de varios números del segundo premio y dos quintos premios. "Lo importante es subir al podio", ha afirmado su dueño, Xavier Gabriel, tras conocer la noticia.

En Madrid, el premio ha caído en doña Manolita, en Torrejón de Ardoz y en la administración de Carabanchel Oliva Muiña. El lotero de esta última, Javier Castroverde, será papá en abril de 2018. "Vega nos va a dar suerte", le dijo a su mujer ayer en referencia a su futura hija. Hoy, este joven de 30 años se ha enterado de que ha vendido una serie completa del primer premio. "Cuando me llamaron por teléfono para decírmelo, estaba temblando", cuenta minutos antes de descorchar una botella de sidra junto a su madre y su hermana. Castroverde cree que los agraciados son del barrio, ya que vendió los décimos en ventanilla. Pese a que los vecinos no hablan de otra cosa, ninguno ha acudido a la administración a lo largo de la mañana para celebrar que le haya tocado el premio.

En la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, la administración El Perolo ha vendido varios premios, incluido el Gordo. Según su dueño, Miguel Zapata, la suerte ha sido producto de una fórmula matemática basada en la teoría de la “probabilidad estimativa” y mejorada con el análisis de los 205 sorteos celebrados desde 1812. La fórmula, que los expertos cuestionan, le ha permitido multiplicar por 17 sus ventas: de los 14.000 décimos de 2016 a los 240.000 de este año.

La alegría también ha llegado a Benetússer (Valencia), donde los loteros Bernabé Martínez y Damián Villamayor se han fundido este viernes en un abrazo. Martínez, que ya repartió “seis o siete millones” en enero en la Lotería del Niño, ha vendido un décimo del Gordo. La única ganadora ha sido Neringa. “Estoy muy nerviosa, no sé si me voy a desmayar”, dice rodeada de cámaras y vecinos. Nacida en Lituania y residente en España desde hace 15 años, Neringa estaba trabajando, cuidando ancianos, cuando se ha enterado de que le habían tocado 400.000 euros de uno de los 11 décimos que ha jugado. La mujer llevaba tiempo buscando el número 71198 porque coincide con la fecha de nacimiento de su hija mayor, la única de las tres que tiene que no vive con ella, sino en Lituania con su hermana desde que ella emigró a España.

La suerte ha sonreído, por quinto año consecutivo, a la gasolinera Repsol Gongam S.L, ubicada en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife) repartiendo hasta tres millones de euros distribuido entre el primer premio, un segundo premio y dos quintos. En total se vendieron 22 décimos del segundo premio, más de 2,7 millones, y otros dos quintos premios, el 580 y el 58.808. El propietario de la estación de servicio, José Miguel González, explica que a lo largo de la mañana han sido muchos los clientes que han participado de la alegría en una estación de servicio que se ha convertido en parada obligada para la compra de lotería. No en vano, desde el año 2013 "no hemos parado de dar premios", explica González muy emocionado, quien asegura que los premios están muy repartidos al haber sido dispensados en su mayoría por máquina. Del mismo modo, la gasolinera de la suerte de Canarias dispensó décimos por correo a Holanda. El otro décimo del Gordo vendido en Canarias se vendió en el despacho de loterías del centro comercial Deiland, en San Bartolomé (Lanzarote), cuyo comprador se llevará 400.000 euros.

En Jaca (Huesca), el lotero José Luis Dessy ha repartido cuatro millones de euros del Gordo. Vendió en octubre una serie completa (10 décimos) del primer premio, el 71198: “No puedo parar de llorar. Esto es una emoción inmensa”, comenta Carol, su esposa. Dessy abrió el local de lotería en Jaca en 1986 y repartió una serie del tercer premio de Navidad en 2011 y otros 10 décimos del quinto en 2013. “Nunca habíamos dado tanto dinero”, dice exultante Carol. “Estamos emocionados, la alegría es total. Nunca olvidaremos este número, el 71198. ¡Madre mía, esto es lo máximo!”, exclama.

EFE / VÍDEO: ATLAS

En la administración de Amaranta Pascual, en Cádiz, ha caído el Gordo y el segundo premio. “El 71198, ahora que lo pienso es la fecha de mi santo y el año que nació mi hija, ¿quién sabe si para los que les ha tocado también es una fecha especial?”. Sea como sea, la suerte les ha sonreído tanto como a los propios vendedores. Abrieron hace 15 meses y, en este tiempo, en su local ha caído un segundo en el sorteo de Navidad de 2016 y la misma categoría, más el primero de este 2017. “Le queremos hacer la competencia a Doña Manolita, pero en Cádiz”, exclama victoriosa la trabajadora de la administración Sonia García.

Con información de Cristina Huete, Isabel Rubio, Virginia Vadillo, Ignacio Zafra, Pedro Murillo, Mikel Ormazabal, Jesús A. Cañas y Patricia R. Blanco.