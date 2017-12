Como si se tratase de una Misión imposible, al menos tres personas vestidas de negro y encapuchadas entraron en la madrugada de este lunes en las dependencias del bufete del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sito en la avenida Menéndez Pelayo 87 de Madrid. Los presuntos ladrones, "muy profesionales", según afirman fuentes policiales, cegaron las cámaras de seguridad con cinta adhesiva. Aparentemente no se han llevado dinero, porque no lo había, según señalan fuentes policiales. Pero sí parece que hubieran trasteado entre documentos, aunque aún no se ha determinado que es lo que puede faltar.

La investigación la está llevando a cabo la policía científica como si se tratase de "una tentativa de robo", añadieron estas fuentes. Están a la espera de que los técnicos comprueben si se han realizado copias de archivos de los ordenadores.

Desde que fue apartado de la judicatura, tras ser condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar grabaciones —supuestamente ilícitas en ese momento— entre imputados de la trama Gürtel y sus abogados, Baltasar Garzón ha dirigido, entre otras cosas, la defensa jurídica del fundador Wikileaks, Julian Assange.