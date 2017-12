“Incoherente” y “lamentable”: independentistas y ‘populares’ critican la propuesta de indultos de Iceta

Joan Tardà en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. JAIME VILLANUEVA

Miquel Iceta, el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, anunció este miércoles que si gana las elecciones del próximo 21 de diciembre, pedirá un indulto para los líderes independentistas catalanes encausados por el Tribunal Supremo, y este jueves se ha reafirmado en la necesidad de "cerrar heridas". ERC y el PDeCAT han considerado "incoherente" esta propuesta mientras el PP la ha tachado de "lamentable". Margarita Robles, portavoz parlamentaria del PSOE, ha rebajado la idea de su compañero a mera propuesta electoral.

“Si Iceta quería limpiar su conciencia es un asunto personal suyo, pero dudo que pueda hacerlo”, ha afirmado el exconsejero y número seis de Junts per Catalunya por Barcelona, Josep Rull, quien ha añadido que esa propuesta no beneficia a los miembros cesados del Gobierno catalán. “Nos perjudica, porque nos señala como culpables de rebelión, sedición prevaricación, malversación…”, ha añadido Rull, quien ha abundado en que con esa propuesta Iceta los “da por sentenciados y condenados”. “Y somos inocentes”, ha agregado el exconsejero, quien ha calificado de “exótica” y “paternalista” esa propuesta.

"El PSOE cada vez se parece más a estas mantas que cubren los pies o la boca, pero no pueden cubrir los pies y la boca a la vez, y estas incoherencias y límites de la costura se expresan incluso en plena campaña electoral", ha ironizado el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá en declaraciones en el Congreso. Xuclá ha aprovechado para opinar que es una "mala pasada" que el PSOE no haya avalado la propuesta de Iceta y "ponga piedras en el camino" de su candidato.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, cree que lo relevante es que Iceta no ha mostrado "solidaridad" con los presos y el PSOE no ha emprendido ninguna acción parlamentaria "denunciando el atropello a los derechos civiles" que significa, a su juicio, "que personas honradas y que no están sujetas a ninguna sentencia estén privadas de libertad".

Declaraciones de Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos. ATLAS

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tachado de "ocurrencia" la medida de Iceta y ha pedido que se deje trabajar a los jueces. Su compañero de partido y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, la ha considerado un "despropósito" y ha opinado que es "lamentable". Además, le ha acusado de avalar la tesis de los independentistas de que en España hay "delincuentes políticos", algo que, según ha recalcado, "no es verdad". "Frente a las actividades de los delincuentes" no se puede optar ni por la "impunidad" ni por la "inmunidad", ha añadido.

"Cerrar heridas"

Iceta ha reiterado su propuesta este jueves por la mañana en Los desayunos de TVE, donde ha abogado por hacer un "esfuerzo por cerrar heridas". "Si hay consecuencias judiciales de este tipo tendremos que plantear esta cuestión y lo que no me gustaría es pensar que soy el único que está reflexionando cómo curar una ruptura en la sociedad catalana", ha añadido. También ha aclarado que no quiere dar por hecho que habrá condena.

El líder de los socialistas catalanes ha querido dejar claro que "nadie está por encima de la ley y la justicia debe actuar y si considera que hay delitos los debe condenar". Opina, sin embargo, "que el origen del conflicto ha sido político y por tanto la política tendrá que encontrar los mecanismos para que la sociedad pueda reconciliarse y para no tener todos una hipoteca que nos impida avanzar”.

Iceta ha reconocido que cuando formuló su propuesta no lo había consultado con Ferraz. "Si estuviera en su lugar estaría maldiciendo los huesos de ese Iceta que dice cosas sin avisar y que a veces nos descoloca”, ha dicho sobre la sorpresa que generó su anuncio en el PSOE. La portavoz del partido en el Congreso, Margarita Robles, ha tratado de minimizarlo este jueves: "Es una propuesta que se hace en campaña electoral y no hay que verla de otra manera", ha afirmado Robles a los periodistas en el Congreso, donde ha expresado su sorpresa por el debate que ha suscitado ahora cuando es la "tercera o cuarta vez" que Iceta hace esta promesa.