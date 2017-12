Rajoy abre la puerta a aplicar otra vez el 155 si el nuevo Govern mantiene el desafío independentista

El presidente Mariano Rajoy ha dicho este lunes que espera que la comisión parlamentario sobre el estado de las autonomías impulsada por el PSOE "sirva para algo" y ha criticado que distintos partidos estén impulsando una reforma constitucional sin especificar su contenido. "La reforma constitucional no puede ser un eslogan", ha dicho.

"No está mal visto que 39 años después de la puesta en marcha del modelo autonómico que tenemos en España podamos hacer un repaso de cómo han ido las cosas", ha opinado sobre la comisión, que echará a andar en enero de 2018. "Yo no estoy cerrado a una reforma constitucional, de hecho la última que se hizo la acordé con el presidente del Gobierno de entonces en un cuarto de hora para que España asumiera como principio constitucional la necesidad de tener unos niveles razonables de déficit publico y de deuda", ha seguido. Y ha rematado: "Si queremos tomar decisiones sobre nuestro modelo territorial, tenemos que pensar cuál es la composición de la Cámara y quién nos puede acompañar. Si lo que pretenden algunos es liquidar la soberanía nacional, que no cuenten conmigo. Sería importante que explicaran qué quieren reformar exactamente. La reforma constitucional no puede ser un eslogan, tienen que tener un contenido".