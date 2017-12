Rull cuenta su vida en prisión: “La comida era muy flatulenta, las hamburguesas estaban quemadas”

El 'exconseller' y candidato de Junts per Catalunya Josep Rull, este martes.

El exconsejero de la Generalitat Josep Rull, número 6 de la lista de Junts per Catalunya (JuntsxCat) por Barcelona para las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, ha concedido este miércoles una entrevista a la cadena Catalunya Ràdio en la que ha contado su día a día en la prisión de Estremera. "La comida me ha hecho sufrir mucho: salí con toda la boca llena de llagas. El comer era un comer muy flatulento, para entendernos, un cocido de aquellos intensos. Recuerdo que el primer día nos dieron unas hamburguesas que estaban tan quemadas que se me rompió el tenedor", ha detallado Rull, que también ha dicho que echaba de menos comer con una copa y cubiertos metálicos.

El exconseller de Territorio y Sostenibilidad ha relatado que su experiencia en la prisión madrileña de Estremera fue "espeluznante". Sin embargo, al mismo tiempo ha contado que jugaba dos horas diarias al pin pon con un recluso de Vietnam, una por la mañana y otra por la tarde. Y que durante los 33 días que estuvo encarcelado se apuntó a tres cursos junto a su compañero de celda y de partido, y también candidato de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Un curso de fitness, otro de francés y un tercero de encuadernación. "Ahora ya sé como hacer libros y libretas", ha bromeado.

Otra de las circunstancias que hacía "muy dura" la vida en prisión era, según él, la falta de información. "Nos dejaban diarios de tanto en tanto, pero eran diarios que era mejor no leer, porque leíamos estos diarios y nos hundíamos un poco más. Yo leía El Punt Avui, el Ara y un resumen que nos enviaba El Nacional, pero todos nos llegaban con dos, tres o cuatro días de retardo", ha contado en la entrevista.

Rull también ha contado vivencias más ásperas, como que durante su traslado a prisión se encontró con un funcionario que le dijo que se iba a "pudrir" en la cárcel, que le quitaron las gafas sin las que no ve nada y que le hicieron desprenderse incluso de su anillo de casado. "Se os ha acabado la tontería. Os vais a pudrir aquí en la cárcel. Vais a estar tantos años aquí que os vais a pudrir", ha recordado Rull, en referencia a las palabras que, según él, un funcionario de prisiones dirigió a los exmiembros del Govern.

El peor momento para Rull, según cuenta a Catalunya Ràdio, fue cuando los policías trasladaron a los exmiembros de Govern, entre los que estaba él, a declarar ante el Tribunal Supremo. "Nos quisieron humillar, íbamos cuatro en la furgoneta, sin ver el exterior y nos mareábamos mucho, yo sobre todo", ha relatado Rull, que también ha incidido en que los policías les pusieron las esposas por detrás. "Es muy impresionante ver al exvicepresidente de tu Gobierno esposado, pero salimos con mucha dignidad", ha añadido.

Rull fue uno de los exconsellers que este lunes salió de la cárcel después de depositar ante el Tribunal Supremo una fianza de 100.000 euros. Con él dejaron la prisión preventiva los exmiembros del Govern Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turrul, Dolors Bassa y Meritxell Borrás.