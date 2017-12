Puigdemont condiciona su vuelta a España a la impunidad judicial

Carles Puigdemont no pone fecha a un eventual regreso a España. El expresidente ha condicionado este miércoles su vuelta a Cataluña tras las elecciones autonómicas a que España le dé las garantías necesarias, sin citar cuáles, por lo que mantiene la ambigüedad sobre sus intenciones futuras. "Sería una contradicción para el sistema político español que los ciudadanos me eligieran diputado y presidente y que la democracia española no lo permitiera", ha señalado al ser preguntado si se plantea alargar indefinidamente su estancia en Bélgica. O en una versión más visual de la misma idea: "Qué paradoja sería que tras el debate de investidura, yo saliera del Parlament esposado. Una democracia madura no se lo puede permitir". Como alternativa a esa imagen detenido solo aparece en el horizonte el cierre de las causas judiciales, una realidad que no está sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha respondido al prófugo: "Me trae sin cuidado. Que [Puigdemont] haga lo que quiera".

Puigdemont y los exconsejeros deberán tomar posesión de sus cargos en enero en caso de ser elegidos. En la rueda de prensa convocada este miércoles no han despejado la incógnita de su retorno, aunque sí han dejado la puerta abierta a esa posibilidad. "Nuestra intención es volver lo antes posible a casa. Si los catalanes nos eligen como miembros del Parlamento tenemos el deber de plantearnos el retorno, pero ¿será posible?", ha afirmado.

Pese a sus múltiples entrevistas a medios internacionales y catalanes, la de este miércoles ha sido la primera rueda de prensa de Puigdemont en Bruselas en los últimos 36 días. El expresidente citó a los medios en un hotel del norte de Bruselas, lejos de las instituciones europeas. Tras el atril, las banderas catalanas y de la UE, y a su lado, los exconsejeros y parte del equipo jurídico encabezado por el abogado flamenco Paul Bekaert.

El sorprendente giro del caso judicial en las últimas horas ha copado buena parte de su intervención. El expresidente ha reaccionado a la retirada de la euroorden por parte del juez Pablo Llarena con una riada de exabruptos contra la independencia judicial española. "Cuando no pueden controlar toda la cadena, cuando no tienen jueces y fiscales afines, y cuando tienen a medio mundo mirándoles, ya no son tan valientes y saben que pueden hacer el ridículo", ha alegado. Aun así, ha reconocido que la decisión del juez del Supremo, que le deja como alternativas regresar a España para ser detenido o permanecer en Bélgica, no le ha gustado. "Habría preferido como mis abogados que la justicia belga pudiera pronunciarse. Por una cuestión de profesionalidad: han empleado mucho tiempo en estudiar el caso".

Para Puigdemont, el cambio de rumbo emprendido este martes por el juez Llarena supone un fracaso para la justicia española. "Significa que, o bien no eran conscientes de que tenían unas bases jurídicas muy débiles, o que no eran conscientes de que era una chapuza jurídica". Pese a encontrarse en un callejón de difícil salida, el candidato de Junts per Catalunya mantiene que la táctica de amplificar la crisis fuera de España ha sido la acertada. "La estrategia de poner en la esfera internacional lo que está pasando y someternos a una justicia verdaderamente independiente que nos permite defendernos en libertad con el respeto y dignidad que no han tenido nuestros compañeros encarcelados, era la estrategia útil", ha defendido.