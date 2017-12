Sánchez defiende la reforma de la Constitución para dar estabilidad y reconocer nuevos derechos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, saluda a Pedro Sánchez. Chema Moya (EFE) | ATLAS

El PSOE aboga por una reforma de la Constitución española no solo para acometer una actualización y mejora del modelo territorial, sino también para reconocer nuevos derechos y libertades y "para forjar grandes consensos, dar estabilidad y dar seguridades a los jóvenes", ha defendido Pedro Sánchez este miércoles a su llegada a los actos de conmemoración del 39º aniversario de la Carta Magna. "España tiene que mirar al futuro, la política tiene que mirar al futuro", ha manifestado el líder socialista, quien ha urgido también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cumplir su compromiso y presentar su propuesta de modelo de financiación autonómica antes de que acabe el año.

"España necesita de nuevo forjar grandes consensos. La Constitución se defiende, se aplica y también se reforma", ha expresado Sánchez. El secretario general del PSOE considera que la aplicación del artículo 155 ha demostrado "la resiliencia de la Constitución ante un ataque unilateral para intentar quebrar la unidad territorial del país", pero también hace una lectura "autocrítica" de los 39 años de vigencia del texto constitucional, toda vez que algunos derechos reconocidos, como el de la vivienda o el de la sanidad, no han sido efectivamente disfrutados por los ciudadanos.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también ha pedido al presidente del Gobierno que deje su estado de eterna espera para acelerar el proceso de reforma constitucional: “Rajoy está en estado puro y en ese estado no es un reformista convencido que ponga toda la carne en el asador para darnos a este país la reforma constitucional que garantice la convivencia de los próximos 40 años”, ha dicho.

Díaz ha criticado también la “impugnación” que pretende Podemos de la Carta Magna: “Podemos no reconoce lo que fue la Transición, quiere impugnarla y cambiarlo todo para no reconocer lo mucho y bueno que ha hecho esta Constitución por España”.

La necesidad de un nuevo modelo

Los principios de la financiación autonómica tienen que estar también inscritos en la Constitución, entiende Pedro Sánchez, que pide a Rajoy que cumpla su triple compromiso (con la ley, con los presidentes autonómicos y con Ciudadanos en su acuerdo de investidura) y presente su propuesta de nuevo modelo de financiación antes del 31 de diciembre. "Hay tres compromisos que está incumpliendo el presidente", se ha quejado Sánchez. El modelo del PSOE, con quien el Gobierno quiere forjar un acuerdo, recogerá elementos como la dispersión territorial, el envejecimiento, la despoblacion y la tasa de paro.

Andalucía no puede esperar más a tener un nuevo modelo de financiación autonómica, ha dicho Díaz: “El modelo de financiación debe estar sobre la mesa antes del 31 de diciembre porque el presidente se comprometió”, y ha añadido: “Mal empezamos si el presidente da su palabra a tres semanas de que expire el plazo se convierte en papel mojado”.

El retraso de Rajoy se debe, según Díaz, a intereses electorales del Partido Popular de cara a las autonómicas de 2019: “Quiere aprovecharse del esfuerzo que hemos hecho las comunidades y los ayuntamientos para saltarse todo el año 2018”, para que después llegue el ministro “(Cristóbal) Montoro con los regalitos fiscales a los que nos tiene acostumbrados antes de las elecciones”, ha concluido. La presidenta andaluza no acepta que Rajoy salga con la excusa de la falta de tiempo para tener una propuesta antes de final de año: “Si no lo hace es porque no quiere. Tiempo tiene, tres semanas”.

Para Díaz, un buen modelo de financiación es el que cuida a todas las comunidades por igual: “Un buen padre y una buena madre de familia debe tratar igual a todos sus hijos, y al que menos tiene debe ayudarlo más para que viva igual que sus hermanos”. Ha lamentado también que desde el Gobierno se alarguen los plazos con el fin de provocar peleas entre gobiernos autonómicos: "Nos tienen envueltos en líos para ver si de una manera u otra van enfrentando territorios en un momento en que el país necesita unidad, consenso, acuerdo y un proyecto de convivencia, y eso solo se garantiza con un trato por igual", ha dicho.