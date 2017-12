La juez abre juicio oral por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

Luis Bárcenas acude a una de las sesiones del juicio del caso Gürtel. ÁLVARO GARCÍA Vídeo: Atlas

La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha hecho público este viernes el auto por el que abre definitivamente juicio oral por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas que sentará en el banquillo de los acusados, por primera vez, a un partido político, el PP. Junto a la formación, serán juzgados la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; el abogado Alberto Durán y el exresponsable informático de la formación José Manuel Moreno, por los delitos de daños informáticos y encubrimiento. La decisión de la magistrada se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmase el pasado 3 de noviembre su decisión de procesar a todos ellos pese a la oposición de la fiscalía.

En su auto, la juez Freire desoye el escrito que el pasado 23 de noviembre presentó la defensa del PP y la tesorera del partido en la que se alegaba una vez más la doctrina Botín para pedir el sobreseimiento de la causa. Los representantes legales del partido insistían en que tras la retirada de la acusación particular, ejercida por el extesorero, y la decisión de la fiscalía de no acusar, la causa debía haber sido cerrada. La magistrada recuerda que dicho recurso no es procedente en este momento del procedimiento y que la cuestión ya las resolverá el magistrado que presida el juicio oral.

La juez Freire insiste en su escrito en que la “consistencia de la acusación” y “los indicios que han quedado acreditados en la causa” apoyan su decisión de enviar a juicio la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. También cita en varias ocasiones el último auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial que la respaldó recientemente. En este, los magistrados recordaban que el informático Moreno realizó el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, según él, tras comprobar que estos dispositivos de almacenamiento estaban vacíos.

Bárcenas, antes de retirarse como acusación, señaló que en uno de los discos duros borrados había datos sobre los manejos de la caja b del partido como listados de donantes, agendas de personas con la que se había reunido, recibos de pagos con la contabilidad paralela, hojas Excel con presupuestos de campañas electorales o detalles de sus cuentas en Suiza.

En el caso del abogado Durán, director de los servicios jurídicos del PP, el tribunal consideró que “conocía, con más o menos detalle”, la investigación sobre los papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional y “las posibles implicaciones” que “del contenido de los equipos pudiera derivarse”. Sobre la tesorera Navarro, el tribunal señalaba que “no sólo ostentaba un cargo de responsabilidad del partido, sino también que entre sus responsabilidades estaba precisamente la de gestionar lo que se hacía con estos equipos [informáticos]”.