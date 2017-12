La Fiscalía pide que los ‘exconsellers’ encarcelados sigan en prisión

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que los diez líderes independentistas encarcelados por rebelión deben seguir en prisión. Tras las comparecencias celebradas este viernes, los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal han solicitado que "ante la gravedad de los hechos investigados" se mantengan las medidas cautelares para los diez comparecientes. La Fiscalía ha entregado un informe en el que ha detallado provisionalmente las responsabilidades de cada uno. "En todo caso, la Fiscalía considera que en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva", ha informado un portavoz del Ministerio Público.

Los fiscales han tomado esta decisión tras escuchar a los diez líderes independentistas encarcelados por rebelión, sedición y malversación acatar ante el juez Pablo Llarena la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, con matices, comprometerse a abandonar la vía unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña. Según fuentes presentes en la declaración, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los otro siete exconsejeros a los que la Audiencia Nacional envió a la cárcel y los líderes de las asociaciones independentista ANC y Òminum, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han defendido en el Tribunal Supremo que no hay argumentos para mantenerles en prisión.

Jordi Pina, abogado de los exconsejeros del PDeCAT, ha manifestado que todos los comparecientes han acatado "a su manera" el orden constitucional y se han compromtetido a que "en el futuro" se comprometen a hacer política por los cauces constitucionales. Según este abogado, los exconsellers de ERC se han manifestado en una línea similar.

Sus argumentos, sin embargo, no han convencido a la Fiscalía. No obstante, esto no indica que Llarena vaya a seguir el criterio del Ministerio Público. Los fiscales también pidieron la prisión condicional el pasado 9 de noviembre para todos los exmiembros de la Mesa del Parlament y el magistrado no la decretó. La decisión de Llarena sobre los exconsellers no se conocerá hasta el lunes.

Tras acabar las declaraciones, los encarcelados han vuelto a la cárcel. Al principio de las comparecencias, Llarena ya advirtió a los abogados de que no va a resolver si les deja en libertad hasta el próximo lunes. Si acuerda excarcelarles y les impone una fianza que los abogados de los encarcelados puedan reunir con facilidad, los exconsejeros podrían abandonar la prisión ese mismo día. Representantes del PDeCAt y ERCy de ANC y Òmnium han aguardado desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del Supremo con todo preparado con la esperanza de que el magistrado decretara sobre la marcha una fianza. Aun sin conocer el importe que se les podría imponer, el entorno de los encarcelados ha ido reuniendo en los últimos días dinero con la referencia de las cantidades solicitadas a los miembros de la Mesa a los que Llarena dejó en libertad condicional (150.000 a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y 25.000 al resto).

Los encarcelados han repetido ante el juez los argumentos que ya mantuvieron en los escritos presentados esta semana en el Supremo y con los que aspiran a que Llarena actúe como lo hizo con Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa a los que dejó en libertad bajo fianza. Los exconsejeros y los líderes de ANC y Òmnium han asegurado que aceptan que el Gobierno haya aplicado el artículo 155, aunque discrepan ”política y jurídicamente” de esta medida. Los que concurren a las elecciones en puestos de salida (todos menos Borràs y Cuixart) han asegurado, aunque con matices, que no renuncian a su objetivo de que Cataluña sea un Estado independiente, pero se han comprometido a hacerlo sin recurrir ni alentar a la violencia y desde el “diálogo”. Algunos como Forn han sido más explícitos a la hora de renunciar sin ambages a la independencia unilateral, según las fuentes consultadas.

Aunque la intención de todos era convencer a Llarena de que les dejara en libertad, no todos han coincidido en sus estrategias de defensa. Según fuentes del alto tribunal, el exvicepresidente Junqueras y Romeva, ambos de ERC, se han negado a responder a las preguntas de los fiscales (Jaime Moreno y Consuelo Madrigal). Forn y Borràs, la única de los exconsejeros que no se presenta a las elecciones, han respondido a todas las preguntas de la fiscalía y el resto de las partes. Bassa, a bastantes de las cuestiones que le han planteado los fiscales, y Mundó, a algunas. Rull ha contestado a todos menos a Vox, que está personado como acusación popular. Cuando el 2 de noviembre declararon en la Audiencia Nacional, todos se negaron a contestar a los fiscales y se limitaron a responder a sus abogados.

Los diez han sido trasladados por la mañana desde las cárceles en las que está ingresados (los seis exconsejeros hombres desde Estremera; las mujeres, desde Alcalá de Henares; y Sànchez y Cuixart, desde Soto del Real) a los calabozos de la Audiencia Nacional. Desde allí, han sido llevados al Supremo en el orden establecido por Llarena para las declaraciones: Junqueras, Raül Romeva (exconsejero de Exteriores), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior), Meritxell Borràs (Gobernación), Josep Rull (Territorio), Jordi Turul (Presidencia), Cuixart y Sànchez. Borràs y Cuixart son los únicos que no se presentan a las elecciones del 21-D. Las comparecencias han sido muy breves y la mayoría ha permanecido ante el juez entre 10 y 20 minutos.