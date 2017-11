Podemos recurre al Constitucional la aplicación del 155

Pablo Iglesias este miércoles en el Congreso. / Vídeo: El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, celebra la decisión de Podemos. EL PAÍS Vídeo: Atlas

El grupo de Unidos Podemos-EnComúPodem-En Marea está ultimando un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña, aprobado en el Senado el pasado 27 de octubre. "Lo vamos a recurrir en breve. Estamos firmando para recurrirlo", ha revelado hoy jueves Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en los pasillos del Congreso. La formación morada hace así posible un deseo de los partidos independentistas presentes en el Congreso, ERC y PDeCAT, que no cuentan con el número mínimo de parlamentarios, un total de 50, para emprender ellos mismos esta iniciativa. Aunque en Unidos Podemos han querido desmarcarse de la presión independentista e inciden en que En Comú Podem estudiaba esta posibilidad desde hace un mes. Subrayan que firmarán ellos solos el recurso y lo presentarán el lunes, víspera del arranque de la campaña electoral en Cataluña, sin ERC ni PDeCAT. "Lo hacemos solos, no queremos hacerlo con aquellos que son corresponsables de esta situación", ha precisado Josep Vendrell, de En Comú Podem, en un equilibrio que definió "coherente" entre el no al 155 y también a la declaración unilateral de independencia.

Lo cierto es que la presión a Palblo Iglesias se hizo muy explícita ayer miércoles, con la proximidad de la campaña. Gabriel Rufián, en un acto de protesta de ERC ante la puerta del Congreso, echó en cara a Unidos Podemos sus dudas sobre esta cuestión y, dado que son el único grupo contrario al 155 con parlamentarios suficientes para un recurso, les invitó a que “recurran ante el Tribunal Constitucional el golpe de Estado que supone el 155”. Hoy ha cristalizado esa petición, pues Unidos Podemos tiene 71 escaños. "Debo decir que lo celebramos porque es una aberración", ha declarado, tras saber la noticia, Joan Tardà, que hace días que reclamaba en Twitter a Unidos Podemos que tomara esta iniciativa. "No entendíamos que tardaran tanto", concluyó.

Fuentes de Podemos indican que Xavier Domenech, el líder de En Comú Podem, ya anunció hace un mes que estudiaban la posibilidad del recurso. De hecho será esta formación la que lo presente, y el grupo confederal les prestará las firmas. "El objetivo es evitar que esto vuelva a pasar en Cataluña y otras comunidades autónomas que han recibido la amenaza del 155 desde el Gobierno del PP, el 155 es una amenaza a todo lo que no agrade a un PP desenfrenado. Es una muestra de que solo con nosotros y con alianzas en el Estado se puede defender el autogobierno de Cataluña y hacerlo avanzar", explican fuentes de En Comú Podem.

No obstante, fuentes de varias federaciones territoriales de Podemos confiesan que han recibido el anuncio del recurso con sorpresa y preocupación, ante el temor de que no todo su electorado comparta esta decisión.

La Generalitat ya presentó un recurso contra el 155 en el Tribunal Constitucional inmediatamente después de su aprobación en el Senado, y fue rechazado el pasado 3 de noviembre. El mismo día el tribunal anuló, por unanimidad, tres normas para la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Poco después de las palabras de Iglesias, el diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha convocado una rueda de prensa para relatar que su formación trabaja desde el martes en la búsqueda de apoyos a un recurso de inconstitucionalidad, en conversaciones con Unidos Podemos, y que también su partido lo presentará.

No ha quedado claro si Iglesias se les ha adelantado con el anuncio o es una acción coordinada, pero es evidente que se trata de lo mismo. “Sería de sentido común y economía procesal que presentáramos un solo recurso”, reflexionó Xuclà. La ley da un plazo de tres meses para los recursos de inconstitucionalidad y, señaló, “aún hay tiempo” para trabajar en ello. Joan Tardà ha precisado que Unidos Podemos aún no ha invitado a ERC a sumarse al recurso. Fuentes de la formación morada subrayan, sin embargo, que el recurso lo firmarán únicamente ellos, sin ERC ni PDeCAT.

Xuclà ha explicado, como base argumental del recurso, que es fundamental "llevar el debate del ámbito parlamentario al del Tribunal Constitucional, para que aclare si en el artículo 155 está el poder de disolver un parlamento autonómico, algo que no estaba en la voluntad de los constituyentes de 1978". Uno de los argumentos contra el 155 esgrimidos en los debates parlamentarios va en esta línea: se recuerda que en 1978, durante las discusiones sobre la redacción de la Constitución, Alianza Popular intentó con una enmienda que el artículo 155 incluyera expresamente la posibilidad de que el Gobierno pudiera destituir un ejecutivo autonómico, pero la idea fue rechazada.

Precisamente esta mañana del jueves el pleno del Congreso ha rechazado una moción del PDeCAT, debatida el martes, que exigía la derogación de todos los decretos de "suspensión de la autonomía de Catalunya" derivados de la aplicación del artículo 155. La moción solo ha contado con 89 votos a favor, con el apoyo de Unidos Podemos, ERC y PNV, los mismos grupos que rechazaron la aprobación del artículo 155 en el Senado. PP, PSOE y Ciudadanos han conformado la mayoría que ha rechazado la moción. Xuclà ha querido destacar el hecho de que es la primera vez que diputados catalanes del PSC apoyan el 155, pues en el Senado el único de este partido, el expresidente de la Generalitat José Montilla, decidió salir del hemiciclo en el momento de la votación.