“No me cierro a un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos”

Todo indica que Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949), catedrático de filosofía y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid encabezará de nuevo una candidatura madrileña en las elecciones de 2019. En las últimas semanas su nombre ha sonado como posible rival de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de la capital. El exministro de Educación defiende una política de pactos que no excluya a ninguna fuerza política.

Pregunta. ¿Se ve como candidato en la Comunidad o en el Ayuntamiento?

Respuesta. Aceptaré lo que la militancia diga. ¿En dónde? Estoy trabajando aquí y nadie me ha hablado de eso desde ninguna instancia institucional u orgánica, otra cosa son amigos y conocidos. Ni lo he rechazado ni se me ha propuesto, estoy completamente entregado aquí.

P. Muchos madrileños progresistas votaron a Carmena en las municipales y a Gabilondo en las autonómicas. ¿Qué opina de la gestión de la alcaldesa de Madrid?

R. Yo le tengo mucho afecto personal. Creo que ha habido un proceso de aprendizaje. No hay un manual de instrucciones para ser alcaldesa, ahí tienes tú que aprender a la vez que ejerces. Ella ha encontrado más el sitio. Ha habido al principio errores, algunas torpezas, y ahora siempre está en el corazón de los asuntos conflictivos. Pero creo que es una candidata muy consistente para la alcaldía de Madrid.

P. Dada la dificultad actual de lograr mayorías amplias, ¿su alianza natural para un Gobierno en la comunidad es con Podemos, o no necesariamente?

R. Coincidimos con ellos muchas veces en defensa de política pública, emergencia social y regeneración democrática. Hay otras cosas en las que tenemos lecturas distintas, como por ejemplo en cómo ha sido el proceso de la democracia en España.

P. ¿Y con Ciudadanos, podría pactar un Gobierno conjunto?

R. Yo no quedaría cerrado a nada ni a nadie, ni con Ciudadanos ni con nadie. Siempre lo dije y lo pedí, pero no hay que renunciar a principios, proyectos y convicciones para lograr apoyos, eso tampoco lo haría.

P. Pues la dirección nacional del PSOE sitúa ahora a Ciudadanos a la derecha del PP.

R. El PSOE no sitúa a Ciudadanos, Ciudadanos se sitúa, en este momento, en algún lugar. Lo que es cierto es que Ciudadanos, por razones coyunturales que pueden tener que ver con razones electorales... Parece que en este momento lo que unifica tiene que ver con el debate territorial, con Cataluña, y algunos piensan ahí crecer.

P. En los próximos meses debe abordarse un nuevo modelo de financiación autonómica, ¿qué propone?

R. Siempre recuerdo el artículo 2 de la Constitución, que recoge el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones pero también la solidaridad entre ellas. Hay que hacer efectivo la solidaridad en un modelo de financiación y ahí es donde se demuestra que nadie, viva en la comunidad que viva, tenga más derechos que otros, y que nadie quede sin oportunidades.

P. ¿Es el cupo vasco un privilegio? Varias comunidades socialistas han criticado la conveniencia de haberlo aprobado con los votos del PSOE sin abordar la nueva financiación autonómica.

R. Si hay que hablar de oportunidad política, es un momento muy inoportuno. Sería más razonable que se hubiera hecho dentro de un modelo global de financiación. En cuanto al fondo, conviene ser menos precipitado en los juicios siendo un asunto de tanta importancia, tanto a favor como en contra. Este no es solo un debate sobre privilegios o no, es un debate del pacto en que consiste España, la Constitución es el gran pacto. Yo soy partidario de que no juguemos mucho con los asuntos que son el principio de la articulación y vertebración de nuestro país.

P. ¿Es conveniente abrir ahora la reforma de la Constitución?

R. Creo que empieza a ser un poco insostenible que no se intente hacer. A algunos les preocupa el cambio de la Constitución para asentar el modelo territorial, a mí me parece bien, pero yo digo para asentar también el modelo social. Y el debate territorial está muy vinculado a la igualdad de derechos. Tendremos que garantizar que no haya territorios con diferencia de derechos.

P. ¿Cree en el cortafuegos que hace Cristina Cifuentes entre ella y la corrupción en los Gobiernos anteriores del PP?

R. Mientras no haya una persona imputada, no tengo por qué cuestionar la honradez de ninguno de los diputados de la Asamblea de Madrid, ni de la presidenta ni de nadie.