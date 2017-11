Cinco senadores del PP ganan el 'cuponazo' con un número acabado en 155

Un quiosco de la ONCE en Castellón.

Cinco senadores del Partido Popular han ganado el cuponazo de la ONCE, con un número acabado en 155, según han confirmado fuentes populares en el Senado. Además compraron el boleto el 27 de octubre, el mismo día en que se aprobó en esta Cámara la aplicación del artículo de la Constitución. Lo adquirieron en un puesto de venta en el aeropuerto, a su regreso a casa, porque son parlamentarios de fuera de Madrid, aunque en el PP no han querido revelar su identidad ni tampoco el importe del premio. Solo han aclarado que ninguno es catalán, y en todo caso solo hay uno, Xavier García Albiol. Al parecer cuatro serían andaluces. Sobre el quinto no han querido dar más detalles, porque pertenece a una provincia donde tienen pocos senadores y sería fácil deducir quién es.

En efecto, en el sorteo de la ONCE de aquella misma noche uno de los siete números agraciados con el cuponazo fue el 93.155. La noticia ha surgido hoy, aunque los afortunados han logrado esconderla durante un mes. El rumor que corría en el Senado y entre los parlamentarios, con las bromas correspondientes, ha acabado por hacerlo salir a la luz. En todo caso, aclaran fuentes populares, "no ha sido un premio como para retirarse".

El cuponazo otorgó nueve millones ese día, pero los premios adicionales, caso del número acabado en 155, están dotados con 100.000 euros por cupón, aunque no ha trascendido cuántos billetes compraron los senadores o si solo fue uno, a repartir entre los cinco.