Junqueras y los exconsejeros de ERC acatan el 155 y omiten la vía unilateral en un escrito ante el Supremo

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".

"Mis mandantes aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 en los términos que autorizó el Senado y aprobó el consejo de Ministros", señala el escrito. "Lo han hecho desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos", añade.

La defensa de Junqueras, Romeva, Mundó y Bassa señala, no obstante, que estos "no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas". Y alegan que la propia Constitución "protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante".

En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".

La Audiencia Nacional revisará la excarcelación el lunes

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo lunes la vista de los recursos contra la prisión del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros siete consellers encarcelados desde el 2 de noviembre, después de que el Tribunal Supremo haya asumido la causa contra ellos.

Según han informado fuentes jurídicas, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto deliberar ese día los recursos de apelación, dado que hasta el momento las defensas no han desistido de ellos, por lo que siguen su curso en el tribunal.

No obstante, las defensas de los exconsellers y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados por orden de la Audiencia Nacional, los conocidos como los "Jordis", y cuya causa asume ahora el Tribunal Supremo, anunciaron ayer que hoy mismo presentarán un escrito ante alto tribunal para pedir que se les cite allí a declarar de nuevo como investigados para poder recuperar la libertad provisional.