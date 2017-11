La defensa de la Manada: “No se ve asco, ni dolor, ni sufrimiento”

La defensa de tres de los cinco integrantes de la Manada ha insistido en que en los vídeos presentados en el juicio contra los presuntos autores de una violación grupal en los Sanfermines de 2016 en la víctima “no se ve asco, ni dolor, ni sufrimiento”, para argumentar el supuesto consentimiento en el que se basa su estrategia de defensa. En la presentación de su informe de conclusiones, Agustín Martínez Becerra, ha añadido que sus representados "pueden ser unos verdaderos imbéciles", pero "son buenos hijos", y ha pedido su inmediata puesta en libertad. José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza se han abrazado tras escuchar el alegato final de su abogado.

Forma también parte de la estrategia de Martínez Becerra cuestionar el comportamiento de la víctima tras la violación, un movimiento que ha generado una ola de prostesta social. Sobre la declaración de la joven del 14 de noviembre, el abogado ha señalado que "debe tenerse en cuenta su peculiar manera de sentarse, su rictus jovial y la falta de aflición".

En esa misma línea, el abogado ha tildado de "curioso" que la joven compartiese una foto Instagram un mes antes del juicio que incluía el informe de los detectives privados que siguieron a la víctima, y que hace referencia a una frase asociada a un programa de televisión. "Piensen lo que quieran de mí, pero excede con mucho la vida normal y mucho más en alguien que ha sufrido una supuesta agresión", ha dicho el abogado durante la sesión. La frase en cuestión, ha deslizado el letrado, "es de una personaje famosa por tríos de todo tipo, lesbianismo y fogosidad".

La defensa, que ha insistido en que la víctima no presentó resistencia, ha sugerido que el hecho de que cerrase los ojos puede interpretarse "tanto como que estaba sometida como que no". "Llaman la atención sobre que está con los ojos cerrados", cuestiona el abogado en otro momento, para señalar a continuación que "no se pueden realizar felaciones con los ojos abiertos".

Martínez Becerra ha considerado que el informe de la Policía Foral sobre los vídeos "está lleno de interpretaciones subjetivas". "Ayer habló el abogado del Ayuntamiento de Pamplona de película de ciencia ficción en el relato de mis clientes pero el vídeo es una película porno", ha añadido.

"Mis representados no son modelo de nada; pueden ser hasta unos verdaderos imbéciles, sus conversaciones privadas son de patanes, pero están unidos a sus familias y amigos, son buenos hijos y su imagen ha sido destrozada", ha concluido el letrado. "No agredieron sexualmente a nadie y no deben estar un día más privados de libertad", ha añadido.

Petición de la Fiscalía

Dos de los defensores de los cinco acusados piden la absolución para sus clientes, mientras que Jesús Pérez, abogado del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, anunció que solicitará la nulidad del proceso por “vulneración de derechos fundamentales”.

Este lunes, la fiscalía y las acusaciones particular y populares mantuvieron sus peticiones. La fiscal Elena Sarasate demanda 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de ellos y una indemnización de 100.000 euros. Los abogados de la víctima elevan la petición de cárcel a 24 años y 9 meses y 250.000 de indemnización y las acusaciones populares, que ejercen el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, 25 años y seis meses de prisión por delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y robo con violencia.

El juicio quedará este martes visto para sentencia. Esta sesión y la del lunes son las dos únicas que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha permitido abrir al público y a los medios de comunicación.