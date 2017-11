Iceta se compromete a no bloquear la gobernabilidad: “Si de mí depende, no habrá repetición de elecciones”

El candidato del PSC, Miquel Iceta, se compromete a facilitar la gobernabilidad en Cataluña y no bloquear la formación de un Ejecutivo, dadas las dificultades que presenta el bloque constitucionalista para llegar a un acuerdo por los vetos cruzados. En un desayuno informativo en Madrid, Iceta ha adquirido ese compromiso: "En lo que de mí dependa, no habrá repetición de elecciones", ha manifestado el primer secretario de los socialistas catalanes, que no ha cerrado la puerta incluso a apoyar a otro presidente constitucionalista. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido por su parte a Mariano Rajoy que aclare su compromiso de reformar la Constitución. "Le pido que aclare las dudas, que cumpla con su palabra", ha reclamado el secretario general.

El 60% de los votantes del PSC quiere un acuerdo de su partido con el PP y Ciudadanos, según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, pero Iceta propone otra fórmula "mucho mejor", un Gobierno que él presida en solitario con apoyos parlamentarios. Ninguna encuesta, ha recordado, ha dado hasta la fecha mayoría absoluta a la suma de Ciudadanos, PSC y PP. El candidato del PSC se propone como el presidente "constitucionalista" pero por primera vez no ha excluido la posibilidad de apoyar a otros candidatos, después de que tanto Sánchez como él mismo manifestaran que no investirían a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "Entonces, ¿el único presidente constitucionalista puede ser usted?", le han preguntado. "Eso creo yo... Estoy dispuesto a contemplar otras posibilidades, pero teniendo una tan buena…", ha ironizado.

Iceta ha reiterado su compromiso, por otra parte, de que con los votos del PSC "no va a salir investido ningún candidato independentista". El primer secretario del PSC tiene pensado que si lograra ser president nombraría una figura plenipotenciaria, un conseller en cap, para que se ocupara de la gestión diaria mientras él viajaría frecuentemente a Madrid, a Bruselas "e incluso a Pekín" para negociar un nuevo acuerdo con el Estado y recuperar el prestigio de Cataluña.

Acompañaba al líder del PSC en su conferencia en Madrid el secretario general del PSOE y gran parte de la cúpula socialista. Pedro Sánchez ha aprovechado para reclamar a Mariano Rajoy que clarifique si cumplirá su compromiso de abrir la reforma de la Constitución, después de que el PP y el Gobierno hayan enfriado las expectativas de la comisión territorial constituida en el Congreso. "Señor Rajoy, usted se comprometió conmigo a abrir el candado de las grandes reformas que necesita este país", se ha dirigido el líder del PSOE al presidente. "Le pido que aclare las dudas, que cumpla con su palabra. No me lo debe a mí, sino al conjunto de los españoles", ha subrayado Sánchez. El presidente le ha contestado poco después desde otro desayuno informativo en Madrid. "Cumplo con mis compromisos".

No ha dudado de la palabra del presidente del Gobierno el primer secretario del PSC, que percibe en el PP "un cierto cambio de perspectiva, en el sentido de que ya no piensan que con el estricto cumplimiento de la ley no soluciona el problema". Confía también Iceta, que mantiene una comunicación fluida con el Gobierno, en que el PP sea consciente de que sin reformas Cataluña no saldrá del atolladero. "Se me hace muy difícil pensar que por muy conservador que sea uno, no se esté dispuesto a reformar antes de que a todo se vaya por el canalillo del agua".

El primer secretario del PSC ha defendido el artículo 155, cuando se cumple el primer mes de su aplicación."El Estado tenía la obligación de recuperar las instituciones de autogobierno que tanto nos costó conseguir", ha subrayado.