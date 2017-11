La fiscal del caso de La Manada cree que los hechos “se produjeron bajo violencia e intimidación” y pide 22 años de cárcel

La fiscalía mantiene su petición de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados en el caso de la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016 y 100.000 euros de indemnización a la víctima por daños morales. El Ministerio fiscal ha afirmado este lunes en la presentación de su informe de conclusiones que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación", y ha considerado que "las pruebas son absolutamente contundentes".

La fiscal Elena Sarasate, que ha dedicado dos horas a la presentación de su informe en la sala, ha afirmado que "el relato de la víctima es creíble objetivamente". "La víctima no exagera; podría haberlo hecho y no lo hace", insiste.

La joven reconoció durante el juicio que los cinco acusados no utilizaron la fuerza sino que dos de ellos la cogieron de la mano para entrar en el portal, y este detalle, para el ministerio público, da credibilidad a su declaración, que se ha mantenido pese a que "pudo inventarse amenazas y no lo hizo". Sobre la falta de resistencia física, la fiscal considera que "no había otra opción razonable que dejarse".

Subjetivamente, la fiscalía también avala el relato de la víctima, porque no conocía a los cinco acusados previamente y "no hay motivo espurio" para denunciarles. La declaración de los denunciantes, sin embargo, "tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes". "Ellos sí sabían a lo que iban y lo tenían claro", ha dicho ante la sala en la que ha recordado que los cinco acusados, sentados detrás de sus defensas y en frente de la fiscal, reconocen haber practicado anteriormente sexo en grupo, grabado y sin protección.

Según Sarasate, la actitud de la víctima fue "pasiva, arrodillada en posición inferior en un cubículo de apenas un metro". Los cinco acusados "la sujetan; no con fuerza, pero la sujetan" y uno de ellos "le abre la boca con los dedos y le pone el pene".

Sarasate ha señalado que "ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil", por lo que ha ratificado su petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados. También considera probado el daño moral que ha sufrido la víctima.

"¿Por qué si era una relación consentida le roban el teléfono?", se ha preguntado la fiscal, que ha afirmado que "lo lógico sería intercambiar los números de teléfono, no robárselo".

La acusación particular pide 24 años

La acusación particular eleva la petición de cárcel a 24 años y 9 meses y 250.000 de indemnización. En su informe de conclusiones Carlos Bacaicoa, abogado de la joven madrileña, se ha adherido a los argumentos de la fiscal y ha añadido un dato: un 40% de las agresiones sexuales no presentan lesiones, como en el caso de la víctima.

Bacaicoa ha señalado este lunes antes de entrar en el juzgado, que "las sensaciones son buenas" y ha considerado que "el asunto se va a ganar". Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas minutos antes de acceder al Palacio de Justicia de la capital navarra. Bacaicoa ha sostenido que "todos los días son importantes" y ha explicado que se basará "en los informes, en la prueba que se ha practicado" para la presentación de las conclusiones finales.

Agustín Martínez Becerra, el abogado de tres de los cinco acusados de la supuesta violación grupal en los sanfermines de 2016, ha afirmado que "teme" que las acusaciones "reiteren" lo que plantearon en sus escritos originales, "obviando todo lo que ha pasado estos diez días". Dos de los defensores piden la absolución de sus clientes, mientras que Jesús Pérez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, anunció que solicitará la nulidad del proceso por “vulneración de derechos fundamentales”.