El 60% de los votantes del PSC quiere un acuerdo con Ciudadanos y PP

Pese a que no es seguro que la correlación de fuerzas en el nuevo Parlamento catalán cambie totalmente, la mayoría de catalanes quiere aparcar el proceso independentista que comenzó en 2012 tutelado por el expresidente Artur Mas. Solo el 24% de los encuestados quiere seguir adelante con la estrategia rupturista. Lógicamente no lo quiere el electorado de los partidos constitucionalistas pero también se refleja un gran cansancio entre el independentismo. Continuar con la estrategia de los últimos cinco años solo seduce al 56% de los votantes de la CUP y al 58% de los de Junts per Catalunya, la lista del expresidente Puigdemont. En el caso de ERC los partidarios del procés alcanzan el 63%.