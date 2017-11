“¡Soldado Vequia, ven aquí a la derecha de tu amo!”

M. G.

“Vequia ven aquí a la derecha de tu amo/ es el terror de la compañía/ no le mandan na porque nadie se fía/ tiene su tontería/ no has visto cómo anda/ parece que esquía...” Un rap, compuesto por dos de sus compañeros (puede escucharse pinchando el vídeo), sirvió para generalizar las burlas contra el soldado. Incluso, algunos ponían la canción en la radio de sus vehículos.

Los autores le grabaron sin que él lo supiera e introdujeron su voz en la grabación (“son cosas que pasan, son cosas que hago...”). Cuando les amenazó con quejarse a los mandos, le contestaron que no podía dar parte porque la habían compuesto por orden del sargento. Según el auto judicial, fue el mando quien sugirió que hicieran una canción sobre Vequia pero, cuando estaba en Afganistán, llamó malhumorado pensando que también a él le habían grabado sin saberlo mientras pronunciaba la famosa primera frase de la canción. En realidad fue un soldado quien imitó su voz en el rap.