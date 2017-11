Día contra la Violencia de Género 2017, en directo

EL PAÍS

Yo tenía un novio que.... “En el instituto yo tenía un novio que…” es una frase a la que le pueden seguir decenas de ejemplos. Yo tenía un novio que no me dejaba ponerme algunos vestidos porque eran muy cortos, o muy escotados, o ambas cosas; que se enfadaba cuando quedaba con aquellos amigos que a él no le caían bien; que acabó prohibiéndome estar con ellos; que me interrogaba cuando había salido sin que él estuviese; que decidía qué hacíamos, dónde íbamos y hasta a qué hora. Yo tenía un novio que no me dejaba conducir porque para eso estaba él; que me hacía callar en conversaciones de grupo; que aseguraba que si discutíamos era porque yo me comportaba como una histérica; que me pedía que estuviera todo el tiempo con él porque con quién iba a estar mejor. Lee el texto completo de Isabel Valdés http://cort.as/-_bqw En la imagen, Performance organizada por la Asociación de Mujeres de Guatemala este viernes 24 de noviembre. Autora de la foto: Mónica García